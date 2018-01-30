Алтайский край находится в зоне "повышенной напряженности"

Вчера, 19:54.
Жизнь

Москвичи и петербуржцы живут существенно дольше, чем жители остальной России. К такому выводу пришли ученые ВШЭ.

Чиновники Алтайского края закупят больше 500 часов с Сеятелем почти на 1,5 млн рублей.
Чиновники Алтайского края закупят больше 500 часов с Сеятелем почти на 1,5 млн рублей. Фото: zakupki.gov.ru.

По данным исследователей, в Москве женщины живут в среднем на 8,3 года дольше, чем в регионах, мужчины — на 5,3 года. В Санкт-Петербурге — 4,3 года и 2,6 года соответственно. До 1994 года продолжительность жизни в крупных и небольших российских городах была на одном уровне, отметили в ВШЭ.

Ранее Комитет гражданских инициатив составил индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России.

В зону риска эксперты включили Дагестан, Чувашию, Коми, Алтайский край, Кемеровскую, Кировскую, Курганскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Тверскую и Челябинскую области, а также Москву. При составлении индекса учитывали политическое и экономическое недовольство и неспособность власти на него реагировать, пишет Lenta.ru.

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