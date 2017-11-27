Алтайский край оказался среди самых пьющих регионов России

Алтайский край занял 72 место в в рейтинге трезвости регионов России. На последней, 85 строчке, находится Магаданская область, сообщает портал "Трезвая Россия".
Регионы распределяли от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). Сред самых трезвых регионов — Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющими оказались Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.
Алтайский край занял 72 место в рейтинге. В прошлом году он уже был в топ-15 самых пьющих регионов. В 2015 году регион, напротив, был на 51 месте.
Исследователи использовали несколько критериев. В сравнении с 2015 годом, их количество возросло. Среди критериев — число преступлений, совершенных пьяными людьми, количество проданного спирта и число смертей от отравления алкоголем.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.