Алтайский край оказался среди самых пьющих регионов России

Регионы распределяли от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). Сред самых трезвых регионов — Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан. Самыми пьющими оказались Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Алтайский край занял 72 место в рейтинге. В прошлом году он уже был в топ-15 самых пьющих регионов. В 2015 году регион, напротив, был на 51 месте.

Исследователи использовали несколько критериев. В сравнении с 2015 годом, их количество возросло. Среди критериев — число преступлений, совершенных пьяными людьми, количество проданного спирта и число смертей от отравления алкоголем.