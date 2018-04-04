Алтайский край в числе лидеров по доведению господдержки аграриям

Иван Лоор,

член аграрного комитета Государственной Думы РФ:

- В этом году Алтайский край начал финансирование сельхозтоваропроизводителей еще в январе. В условиях прошлогоднего обвала цен на зерно, зимнего снижения закупочных цен на молоко хозяйствам без господдержки крайне сложно было бы готовиться к посевным работам. Оперативное доведение средств до сельхозорганизаций дало им возможность закупить ГСМ, закончить ремонт техники, приобрести минеральные удобрения и гербициды, купить необходимые семена для сортообновления. Алтайский край быстро и без задержек отправил все средства в конкретные хозяйства и таким образом, по данным Минсельхоза, вошел в число регионов-лидеров.

Иван Лоор также выразил уверенность, что в ответ на послание Президента страны Федеральному собранию, будет увеличено финансирование программы устойчивого развития сельских территорий, что также пойдет на пользу Алтайскому краю.

- У нас есть шанс в этом году построить не шесть ФАПов, а чуть больше - купить еще около пяти модульных типовых проектов повторного применения, активизировать строительство жилья, газификацию, развитие водоснабжения по деревням, строительство сельских дорог и подъездных путей к населенным пунктам. Дополнительные ресурсы будут выделены и на реализацию местных инициатив, - отметил депутат. – Кроме того, в этом году сельхозпредприятия края наконец-то получили возможность взять в банках льготный — до 5 процентов кредит на проведение полевых работ. Руководители хозяйств оформили кредиты под три, 3,5 и четыре процента. И если в прошлые годы на весенние полевые работы сельхозтоваропроизводители края могли себе позволить максимум 4,4 миллиарда кредитных ресурсов, то в этом году, учитывая минимальную ставку, уже взяли 6,4 миллиарда рублей. Это дает основания полагать, что к посевной хозяйства края подготовятся достойно и проведут ее организованно.