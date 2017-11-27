Алтайский педофил требовал от 8-летней омички порнографические снимки

Странную переписку увидела мать 8-летней девочки, когда решила узнать, чем занимается дочь. В сообщениях мужчина просил второклассницу отправить снимки интимных мест. Мать школьницы обратилась в полицию.

Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался оказался 36-летний житель Алтая. Его данные не разглашают. Мужчина рассказал, что раньше принимал синтетический наркотик "крокодил". После этого у него повреждены руки и лицо и он не в состоянии говорить с обычными женщинами.

Злоумышленник представился девочке 15-летним школьником и просил ее поделиться откровенными фотографиями. Второклассница отправила снимки.

Мужчину арестовали на Алтае. Сейчас его везут в Омск. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.