Алтайский педофил требовал от 8-летней омички порнографические снимки

Сегодня, 16:55.
Происшествия

Маленькая школьница из Омска вела интимную переписку с мужчиной из Алтая. Полицейсике задержали злоумышленника в его регионе, сообщает портал Om1.ru.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Странную переписку увидела мать 8-летней девочки, когда решила узнать, чем занимается дочь. В сообщениях мужчина просил второклассницу отправить снимки интимных мест. Мать школьницы обратилась в полицию.

Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался оказался 36-летний житель Алтая. Его данные не разглашают. Мужчина рассказал, что раньше принимал синтетический наркотик "крокодил". После этого у него повреждены руки и лицо и он не в состоянии говорить с обычными женщинами.

Злоумышленник представился девочке 15-летним школьником и просил ее поделиться откровенными фотографиями. Второклассница отправила снимки.

Мужчину арестовали на Алтае. Сейчас его везут в Омск. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров