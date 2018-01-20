Алтайский Следком возбудил уголовное дело из-за ЧП в Яровом

Славгородский отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело после проверки ЧП в Яровом. Следствие считает, что авария на теплоэлектрокомплексе произошла из-за нарушений правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По данным следствия, 15 января 2018 года около трех часов ночи на "Яровском теплоэлектрокомплексе" при ремонте шаровой барабанной мельницы котла произошел разрыв трубы с горячей водой. В результате пострадали двое работников подрядной организации: их ошпарило горячим паром. Один из них отделался легкими травмами, другой, 33-летний мужчина, получил ожоги 80% тела. Медицинский вертолет доставил его в Барнаул, сейчас он госпитализирован в краевую клиническую больницу.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. В рамках дела проверят законность действий лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на предприятии.
ЭЦ, на которой произошла авария, отапливает 117 многоквартирных домов и более 1 300 частных, а также больницу, санаторий, детский дом и другие соцобъекты. В день ЧП температура в домах и учреждениях упада до 14-18 градусов. По информации жителей Ярового, проблемы с отоплением начались еще 14 января.
Чтобы поддерживать тепло на должном уровне, в работу пустили резервный котел. Расследование уголовного дела продолжается.
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