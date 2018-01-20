Алтайский Следком возбудил уголовное дело из-за ЧП в Яровом

По данным следствия, 15 января 2018 года около трех часов ночи на "Яровском теплоэлектрокомплексе" при ремонте шаровой барабанной мельницы котла произошел разрыв трубы с горячей водой. В результате пострадали двое работников подрядной организации: их ошпарило горячим паром. Один из них отделался легкими травмами, другой, 33-летний мужчина, получил ожоги 80% тела. Медицинский вертолет доставил его в Барнаул, сейчас он госпитализирован в краевую клиническую больницу.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. В рамках дела проверят законность действий лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на предприятии.

ЭЦ, на которой произошла авария, отапливает 117 многоквартирных домов и более 1 300 частных, а также больницу, санаторий, детский дом и другие соцобъекты. В день ЧП температура в домах и учреждениях упада до 14-18 градусов. По информации жителей Ярового, проблемы с отоплением начались еще 14 января.

Чтобы поддерживать тепло на должном уровне, в работу пустили резервный котел. Расследование уголовного дела продолжается.