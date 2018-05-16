Алтайский вице-премьер Андрей Щукин в "Ночь музеев" сыграет Ивана Ползунова

Сегодня, 21:29.
Жизнь

В "Ночь музеев-2018" зампредседателя правительства Алтайского края Андрей Щукин проведет экскурсию и сыграет роль Ивана Ползунова, сообщает региональное управление по культуре. У него вообще будет насыщенная программа.

Андрей Щукин.
Андрей Щукин. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

В 19:00 Андрей Щукин откроет "Ночь музеев" на Нулевом километре. Здесь выставят ретро-автомобили, на одном из которых вице-премьер прокатится по городу.

В 20:30 в художественном музее на ул. Горького, 16 Щукин будет вести экскурсию по выставке авторской художественной куклы.

В 22:00 в музее "Город" на ул. Л. Толстого, 24 устроят перфоманс, в котором Андрей Евгеньевич исполнит роль известного изобретателя Ивана Ползунова около действующего макета паровой машины. Щукин расскажет о жизни и вкладе русского изобретателя и запустит в действие пароатмосферный двигатель.

Встретить вице-премьера в эту ночь также можно будет в ресторации "Горная аптека", ГМИЛИКА и краеведческом музее.

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