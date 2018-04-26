Алтайский завод начнет выпускать натуральную детскую колбасу "настоящего" цвета

Каменский мясокомбинат "Восход" в ближайший месяц намерен запустить производство трех новых видов колбасок для детей. Вся продукция будет по ГОСТу из охлажденного сырья, с пониженным содержанием соли и специй. Из-за отсутствия красителей цвет у таких колбасок будет непривычно серый.

"Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Каменский мясокомбинат" в разы увеличил производство детского питания . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Мясокомбинат намерен выпустить новую вареную колбасу "Тимошка" и два вида сосисок для детей — "Печеночные" и "Малышок". Для них предприятие уже закупило специальную красочную оболочку. Как рассказала altapress.ru директор мясокомбината Тамара Бердникова, продукция для детей выпускается только из отборного охлажденного сырья, которое производят на собственной бойне. Тамара Бердникова,

директор каменского мясокомбината "Восход": — В детских колбасах и сосисках снижено содержание соли и специй, практически нет красителей. Из-за этого цвет у продукции серый. Это иногда смущает покупателей, некоторые даже звонят и жалуются. Мы стараемся объяснять людям, что так и должно быть. Такие колбасы для детей гораздо полезнее. Каменский мясокомбинат "Восход" сертифицировал 10 наименований детской продукции, часть уже выпускается. В ближайшие годы здесь планируют существенно расширить ассортимент. Предприятие начало заниматься питанием для детей в 2012 году одним из первых в Алтайском крае. В тот год объем специализированной продукции составлял всего 5 тонн. За 5 лет этот показатель увеличился более чем в три раза. Колбаски и сосиски для детей комбинат реализует в собственных торговых точках в Камне-на-Оби и в небольших магазинах в Барнауле.