Алтайский журнал выпустил 1000-й номер

Это не просто порядковый номер. Относительно истории человечества каждые 1000 лет, то есть каждые 10 веков, цивилизация переходит на качественно новый этап развития. Надеемся, что и "Телепарк" будет соответствовать эволюционному процессу. 10 славных печатных "веков" у нас позади, и это присказка — сказка будет впереди!

Кстати, о современной сказке. Юбилейный номер журнала украшает персонаж, который, возможно, станет самым "мимимишным" в году. Потому что невозможно без улыбки и умиления смотреть на Паддингтона, медведя из джунглей Перу, который обожает апельсиновый мармелад и возвращается на киноэкраны. Посмотреть новые "Приключения Паддингтона" можно в кинотеатрах города с 18 января, а в юбилейном "Телепарке" вы кроме всего прочего познакомитесь с рейтингом "Топ-10 медведей, покоривших зрителей", от "советского" Винни-Пуха до Балу из "Книги джунглей".