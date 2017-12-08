Алтайское предприятие получит крупный льготный заем на строительство завода

"Фонд развития моногородов" предоставит компании "Русская кожа Алтай", которая строит в Заринске кожевенный завод, льготный заем в 640 млн рублей. Такое решение принял наблюдательный совет фонда 6 декабря.
Общая стоимость строительства кожевенного завода в Заринске, по последним оценкам, — 1,6 млрд рублей. Заем фонда будет предоставлен под 5% годовых на срок восемь лет, сообщили в "Фонде развития моногородов".
Ранее в компании также сообщали о возможном получении субсидии от Минпромторга РФ по одной из программ поддержки бизнеса в сумме 109 млн рублей.
"Фонд развития моногородов" участвует и в софинансировании расходов края и Заринска по строительству инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации проекта. Власти региона сообщали, что из фонда Алтайскому краю будет выделена субсидия (более 46 млн рублей) на реконструкцию автодороги в Заринск. Первый транш — 7,3 млн рублей — уже поступил, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Проект реализует зарегистрированная в Заринске компания "Русская кожа Алтай", входящая в ГК "Русская кожа" (Рязань). 40% долей заринского предприятие принадлежит АО "Русская кожа", его директор Владимир Сиротин. В августе началось активное строительство завода, основные производственные здания планируется завести под крышу уже в конце 2017 года.
Основной корпус завода облицуют сэндвич-панелями. Предприятие, согласно планам, пре6дполагается открыть в четвертом квартале 2018 года. По предварительным оценкам, на нем будет работать 150 человек. Объемы переработки, по данным ГК "Русская кожа", от 600 тонн сырья в месяц, объем выпуска - около 100 тыс. кв. метров готовой кожи в месяц.
Справка
В группу компаний входит "Русская кожа", ТД “Рязань-Теннери”, BKS Leather Ltd, Union for Leather, "Кожпроммебель", "Сафьян".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.