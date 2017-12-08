Алтайское предприятие получит крупный льготный заем на строительство завода

Общая стоимость строительства кожевенного завода в Заринске, по последним оценкам, — 1,6 млрд рублей. Заем фонда будет предоставлен под 5% годовых на срок восемь лет, сообщили в "Фонде развития моногородов".

Ранее в компании также сообщали о возможном получении субсидии от Минпромторга РФ по одной из программ поддержки бизнеса в сумме 109 млн рублей.

"Фонд развития моногородов" участвует и в софинансировании расходов края и Заринска по строительству инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации проекта. Власти региона сообщали, что из фонда Алтайскому краю будет выделена субсидия (более 46 млн рублей) на реконструкцию автодороги в Заринск. Первый транш — 7,3 млн рублей — уже поступил, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект реализует зарегистрированная в Заринске компания "Русская кожа Алтай", входящая в ГК "Русская кожа" (Рязань). 40% долей заринского предприятие принадлежит АО "Русская кожа", его директор Владимир Сиротин. В августе началось активное строительство завода, основные производственные здания планируется завести под крышу уже в конце 2017 года.

Основной корпус завода облицуют сэндвич-панелями. Предприятие, согласно планам, пре6дполагается открыть в четвертом квартале 2018 года. По предварительным оценкам, на нем будет работать 150 человек. Объемы переработки, по данным ГК "Русская кожа", от 600 тонн сырья в месяц, объем выпуска - около 100 тыс. кв. метров готовой кожи в месяц.

Справка

В группу компаний входит "Русская кожа", ТД “Рязань-Теннери”, BKS Leather Ltd, Union for Leather, "Кожпроммебель", "Сафьян".