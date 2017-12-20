Алтайское предприятие презентовало в Москве успехи эксперимента по выращиванию китайских трав

На форуме представители Ассоциации врачей традиционной китайской медицины, делового совета Шанхайской организации сотрудничества и российской Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств обсудили перспективы развития лекрастениеводства в России. Сергей Мухортов уверен, что в этом вопросе Алтайский край займет лидирующую позицию.

Сергей Мухортов,

генеральный директор ООО НПФ "Алтайский букет":

Этому поспособствует, в первую очередь, высокое биологическое разнообразие, - рассказал он. - В естественных условиях на нашей территории произрастает более 2000 видов растений, в том числе эндемики. Также в крае много лет работают крупнейшие переработчики и производители растительного сырья. Например, наша компания "Алтайский букет", которая в этом году отметила свой 20-летний юбилей. Мы производим около 200 наименований продукции для здоровья из натурального растительного и животного сырья Алтая и Сибири. И для собственных нужд мы ежегодно заготавливаем и выращиваем около 60 видов лекарственных растений, в том числе и эндемичных.

На форуме генеральный директор ООО НПФ "Алтайский букет" также поделился планами расширения производственных возможностей своей компании. Строительство нового завода сейчас идет в моногороде Новоалтайске. Его первая очередь будет запущена через несколько недель.

Сегодня экопродукция из лекарственных растений Алтая широко используется в медицине, косметологии, парфюмерии и пищевой промышленности. Сергей Мухортов уверен, что алтайское предприятие сумеет обеспечить зарубежных коллег необходимым растительным сырьем.

Сергей Мухортов,

генеральный директор ООО НПФ "Алтайский букет":

Результаты постоянного наблюдения за посадками и характеристики лекарственных растений позволяют сделать уверенный вывод о возможности и перспективности выращивания большого ассортимента традиционных для китайской медицины экологически чистых лекарственных растений. Уже сейчас мы имеем все возможности для выращивания трав, их первичной переработки и производства готовых форм продукции для здоровья. Сотрудничество с такими странами Юго-Восточной Азии, как Китай, Тайвань, Индия, видится нам перспективным и интересным.

Напомним, что этим летом китайские и российские ученые провели эксперимент по выращиванию на алтайской земле лекарственных растений, традиционно используемых в китайской медицине. Семена дала сама Поднебесная. Всего были предоставлены 16 видов лекарственных трав – вайда красильная, лопух обыкновенный, одуванчик монгольский, володушка китайская, самоцвет двузубый и другие. Осенью был получен первый урожай, который превзошел все ожидания – практически все травы дали большой объем биомассы. Теперь обе стороны эксперимента надеются на долгосрочное сотрудничество.