В алтайском городе из-за коммунальной аварии затопило огороды

Ночью с 7 на 8 июня в Рубцовске вода залила огороды в переулке Спартаковском. Вода била фонтаном, а коммунальщики не брали трубку, сообщают в группе "Беспредел нашего города - обратная сторона Рубцовска".
"С 12 ночи вода била фонтаном, жители звонили в водоканал непрерывно,но никто не брал трубку", — пишет автор сообщения. По словам очевидцев, "огороды затоплены, все труды жителей ушли под воду".
На фото видно, что уровень воды во дворе доходит до щиколотки. Парники с рассадой под водой.
По одной версии жители одного из микрорайонов начали жаловаться на слабый напор воды и администрация распорядилась его увеличить. "Но трубы не выдерживают 17 порывов по городу", — сообщает один из комментаторов.
По другой версии другого комментатора работники водоканала сказали, "теперь так и будет по всему городу" потому что "закрыли перекачку которая была на Черемушках". Возникло очень сильное давление и поэтому аварии по всему городу.
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