Алтайскую компанию оштрафовали за прием мусора на полигон ТБО по двойному тарифу

Как выяснилось, фирма, управляющая свалкой, незаконно установила размер платы с применением коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов сверх установленной платы. А между тем, коэффициент уплотнения является характеристикой транспортного средства, указывающей лишь на плотность (массу) перевозимого мусора, не влияя при этом на объем (вместимость) кузова машины.

По фактам нарушения законодательства о ценообразовании прокурор города возбудил административное дело против компании. Суд вынес должностному лицу наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В конце 2016 года администрацию Бийска уже обвиняли в махинациях с городским полигоном ТБО, на котором последние 11 лет работала компания "Спецобслуживание", учрежденная муниципальным предприятием. Накануне банкротства компании землю и сам полигон с согласия чиновников неожиданно передали в субаренду, а денежный поток от клиентов перенаправили частникам.

Одной из таких компаний оказалась "Единая городская служба ТБО", один из учредителей которой, Сергей Башкатов, находится под стражей. Мужчину подозревают в махинациях в коммунальной сфере. Он является главным фигурантом в деле, связанном с крупным мошенничеством на сумму 13,5 млн рублей. Бизнесмен якобы по подложным документам оформил на свою фирму муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска. В частности, речь идет о полигоне ТБО.