Алтайскую компанию оштрафовали за прием мусора на полигон ТБО по двойному тарифу

Бийскую компанию "Спецобслуживание плюс" оштрафовали на 50 тысяч рублей за двукратное завышение тарифа на услугу по размещению отходов. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Как выяснилось, фирма, управляющая свалкой, незаконно установила размер платы с применением коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов сверх установленной платы. А между тем, коэффициент уплотнения является характеристикой транспортного средства, указывающей лишь на плотность (массу) перевозимого мусора, не влияя при этом на объем (вместимость) кузова машины.
По фактам нарушения законодательства о ценообразовании прокурор города возбудил административное дело против компании. Суд вынес должностному лицу наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
В конце 2016 года администрацию Бийска уже обвиняли в махинациях с городским полигоном ТБО, на котором последние 11 лет работала компания "Спецобслуживание", учрежденная муниципальным предприятием. Накануне банкротства компании землю и сам полигон с согласия чиновников неожиданно передали в субаренду, а денежный поток от клиентов перенаправили частникам.
Одной из таких компаний оказалась "Единая городская служба ТБО", один из учредителей которой, Сергей Башкатов, находится под стражей. Мужчину подозревают в махинациях в коммунальной сфере. Он является главным фигурантом в деле, связанном с крупным мошенничеством на сумму 13,5 млн рублей. Бизнесмен якобы по подложным документам оформил на свою фирму муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска. В частности, речь идет о полигоне ТБО.