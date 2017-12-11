"Алтей Фарма" привлечет инвестиции в алтайскую биофармацевтику

О целях и задачах ПАО "Алтей Фарма" рассказал один из его учредителей, генеральный директор ООО НПФ "Алтайский букет" Сергей Мухортов.

— Сергей Алексеевич, какова стратегия новой компании?

— "Алтей" - это известное лекарственное растение, во-первых, созвучное топониму "Алтай", во-вторых, своим названием восходящее к греческому слову "исцелять". Исходя из этого, нетрудно догадаться о специализации нашего бизнеса. Что касается бизнес-стратегии "Алтей Фарма", то она предусматривает организацию производства ряда лекарственных препаратов на основе органического сырья растительного происхождения - трав и других растений-эндемиков, произрастающих исключительно на территории Алтайского края и Сибири. Эти лекарства относятся к группе наиболее востребованных препаратов и включают в себя в первую очередь противовоспалительные, противопростудные, противовирусные, жаропонижающие, иммуномодулирующие препараты-блокбастеры.

Следующая группа – препараты так называемого алиментарного, т. е. связанного с питанием, ряда: это препараты для очищения, защиты и восстановления функции печени – гепатотропы и гепатопротекторы, препараты для выведения токсинов – энтеросорбенты, препараты для снижения веса и похудения, слабительные средства. Кроме того, есть проекты по выпуску очень эффективного антисептика, а также препарата, улучшающего мужскую потенцию. И много чего еще в планах!

Однако, чтобы реализовать эти планы, уже недостаточно собственных ресурсов компании "Алтайский букет". Поэтому и было создано новое предприятие "Алтей Фарма" в форме акционерного общества, в котором, кроме основных учредителей, акционерами должны будут стать и другие участники фармацевтического рынка: дистрибьюторские фармацевтические компании, аптеки и аптечные сети, производители оборудования для производства лекарств и т. д. Чтобы, объединив возможности и аккумулируя ресурсы (в первую очередь, финансовые), решать общие задачи развития биофармацевтического потенциала Алтайского края, Сибири, России, защиты национального рынка и продвижения нашего экспорта.

— Какова роль компании "Инфодром" в создании АО "Алтей Фарма"?

— Группа "Инфодром" является одним из авторитетнейших участников отечественного фармацевтического рынка. Ее специализация – разработка программного обеспечения для участников данного рынка и оказание им информационных и консалтинговых услуг, способствующих принятию правильных управленческих решений. Так, именно благодаря информационным возможностям компании "Инфодром" были определены перспективные товарные группы, которые позволят АО "Алтей Фарма" претендовать на роль одного из наиболее динамично развивающихся игроков отечественной фарминдустрии.

— Как вам видится место "Алтайского букета" в новой конфигурации бизнеса и характер взаимоотношений с "Алтей Фарма"?

— Во-первых, "Алтайский букет" будет оставаться главным акционером АО "Алтей Фарма". Во-вторых, само изготовление лекарственных средств АО "Алтей Фарма" будет размещать на производственных площадях компании "Алтайский букет" с использованием ее сырьевой базы. В-третьих, "Алтей Фарма" и "Алтайский букет" будет связывать единая система дистрибьюции фармацевтической продукции, включающая собственную дистрибьюторскую компанию и специализированную аптечную сеть под брендом "Алтей Фарма", в которой при выборе поставщиков будет отдаваться предпочтение продукции производителей из Алтая и Сибири.

— Формат ПАО (публичного акционерного общества), в котором планирует работать новая компания, предполагает открытое размещение ее акций…

— Да, это входит в наши планы. Уставной капитал компании – 1 млрд. руб., а сумма дополнительных эмиссий – 8 млрд. рублей. Разумеется, мы планируем привлечь на осуществление своих инвестиционных проектов сторонние финансовые ресурсы, используя возможности фондового рынка. К слову, уже получено разрешение Центробанка РФ на выпуск акций эмиссионным объемом в 1 млрд. руб. После того, как "Алтей Фарма" пройдет процедуру листинга на Московской фондовой бирже, мы планируем разместить часть акций компании на рынке ценных бумаг.

— Недавно в Министерстве сельского хозяйства России состоялось совещание по развитию лекарственного растениеводства, на котором вы выступили с докладом под интригующим названием "Алтайский край – пилотная площадка в стране по крупномасштабной переработке лекарственного сырья". О чем шел разговор в Минсельхозе и к чему вы призывали в своем выступлении?

— О статусе совещания свидетельствует состав его участников: директор Департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, заместитель директора Департамента сельхоз, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Сергей Киселев, начальник отдела отраслевого планирования и стратегического развития Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Екатерина Евтодий, начальник управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Федеральной службы государственной статистики Наталья Шашлова, председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова, руководители других профильных департаментов Минсельхоза, ведущих научных учреждений и общероссийских бизнес-объединений, авторитетные эксперты мирового уровня, хозяйственники со всей страны и т.д.

Актуальность обсуждавшихся в Москве проблем обозначил директор Департамента растениеводства: перспективная отрасль производства лекарственных и эфиромасличных культур долгое время не может найти "своего хозяина". Вроде бы продукция востребована многими отраслями, конкурентна на внешних рынках, но, по точному замечанию Чекмарева, "у семи нянек дитя оказалось без глазу". Между тем я убежден, и об этом говорил в своем докладе: Россия могла бы при определенных условиях обойти все без исключения страны и стать главным в мире поставщиком как экологически чистых, безопасных для здоровья, не генномодифицированных продуктов питания, так и качественного лекарственного сырья. Потенциал огромен и вполне сопоставим с нашими традиционными экспортными ресурсами – нефтью и газом.

На взгляд специалистов, стартовой площадкой для такого инновационного рывка вполне может стать Алтайский край, обладающий всеми необходимыми условиями и предпосылками. А локомотивом этих перемен, драйвером такого "маркетингового разворота" и призвана стать компания "Алтайский букет", благодаря в том числе и созданию ПАО "Алтей Фарма". Мы начинаем большое интересное дело. И очень хотелось бы, чтобы государство не осталось только в роли постороннего наблюдателя.

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