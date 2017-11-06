Американец расстрелял 26 соотечественников во время церковной службы

Утренняя служба 5 ноября в баптистской церкви городка Сазерленд-Спрингс (штат Техас, США) закончилась расстрелом прихожан. В помещение храма вошел вооруженный мужчина и открыл огонь по верующим. В этот момент в помещении находились около 50 прихожан. Погибли 26 человек, еще 20 получили ранения, сообщает Reuters.
23 человека погибли в здании церкви, двое снаружи, один умер в больнице. Возраст раненых разнится от 5 до 72 лет. В эвакуации пострадавших задействовали вертолеты.
По сведениям очевидцев, подозреваемый был в черной одежде и бронежилете и вел огонь из автоматической винтовки Ruger AR. После расстрела он сел в автомобиль и скрылся с места преступления. Местный житель преследовал его и открыл ответный огонь. Стрелка нашли мертвым в своей машине в соседнем округе Гваделупа. Причины его смерти выясняются. По некоторым данным, его могли застрелить полицейские в ходе погони. В машине преступника нашли много оружия.
Личность подозреваемого и его мотивы пока не раскрываются. По данным источников New York Times, подозреваемый — 26-летний белый мужчина Дэвин Патрик Келли. Ранее он служил в ВВС США. После увольнения его отправили под трибунал. ФБР его на причастность к террористическим организациям и пытаются выяснить, был ли он связан с экстремистскими группировками. У стрелка есть жена и ребенок.
Texas Church Shooter Is 26-Year-Old Devin Kelley, At Least 25 Killed - https://t.co/DuJM7KR7ep pic.twitter.com/Z4lPTtacEp— Breaking911 (@Breaking911) 5 ноября 2017 г.
NEW PHOTO: Texas shooting suspect Devin Patrick Kelley - (via CBS News) https://t.co/DuJM7KR7ep pic.twitter.com/DQBrg6op2G— Breaking911 (@Breaking911) 6 ноября 2017 г.
У Первой баптистской церкви Сазерленд-Спрингса есть свой официальный канал на YouTube, где еженедельно публикуются видео с воскресных служб. Есть вероятность, что в момент трагедии велась съемка.
Президент США Дональд Трамп уже выразил свои соболезнования жителям города. "Да пребудет Бог с жителями Сатерленд Спрингс. ФБР и правоохранители на месте преступления. Я слежу за ситуацией из Японии", — написал он в Twitter.
По данным на 2000 год, в Сазерленд-Спрингс жили всего 362 человека.
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