АМИГО за здоровый образ жизни! Присоединяйся

Весна - время изменений, преображений. Солнечных дней становится все больше, наступает прилив сил, желание заниматься активными видами спорта. Наступает время приобретения нового спортивного инвентаря, время прогулок в парках, время пикников и походов. Сеть магазинов-дискаунтеров АМИГО способствует здоровому образу жизни и предлагает принять участие в акции: "Весенний марафон. Все на старт!".
Достаточно с 26 марта 2018 г. совершать покупки в любом из магазинов АМИГО, получать специальный купон и 19 мая 2018г. принять участие в розыгрыше призов. Розыгрыш будет проходить с 12.00 до 14.00 на площадке перед магазином АМИГО (ул. Исакова, 260-б). А вдруг повезет именно вам? Кстати, шансы на победу можно увеличить. Принцип прост – больше покупок – больше купонов. Ведь один купон выдается за каждые 350 рублей в чеке. Если сумма чека от 700 рублей, то у вас уже два купона и в два раза больше шанс забрать приз. Своеобразный марафон, где победа определяется не только везением, но и смекалкой.
В АМИГО вас ждут мясная гастрономия, разнообразный выбор кондитерских изделий, напитки, чай, кофе, шоколад. Широкий ассортимент консервации. Полезные в быту мелочи: посуда, текстиль, декоративная косметика, предметы для интерьера, хозяйственные товары, товары для оформления праздника, канцелярские товары, аксессуары для смартфонов и гаджетов, широкий выбор семян, удобрений и различных дачных помощников, игрушки и многое другое по низким ценам.
Регулярно совершайте покупки в магазинах АМИГО с 26 марта по 19 мая 2018 года, собирайте купоны, приносите их на розыгрыш и поймайте удачу за хвост! Торопитесь! Наш весенний марафон уже стартовал.
Подробные правила и дополнительная информация в магазинах-дискаунтерах АМИГО и в социальных сетях:
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Мы рады видеть вас ежедневно по адресу: ул. Исакова, 260-б; пл. Победы,12; ул.Тимуровская,17.
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