Андрей Макаревич вручил Алтайскому краю премию National Geographic Traveler Awards 2017

В голосовании участвовали более 270 тыс. человек, которые выбирали в 22 номинациях среди 30 российских направлений.



Алтайский край стал победителем независимого читательского голосования в двух престижных номинациях — "Российский приключенческий отдых" (1 место) и "Российский оздоровительный отдых" (2 место), уступив Краснодарскому краю.



Премию Алтайском краю вручил музыкант Андрей Макаревич, который был на Алтае несколько лет назад. Музыкант охотно поделился своими теплыми воспоминаниями от поездки.

В 2016 году Алтайский край занял 1 место в номинации "Российский приключенческий отдых".