Андрей Макаревич вручил Алтайскому краю премию National Geographic Traveler Awards 2017

Сегодня, 11:57.
Туризм

Алтайский край стал победителем премии National Geographic Traveler Awards 2017. Торжественная церемония награждения прошла 30 ноября в Москве, сообщает "Алтайтурцентр". Премию региону-победителю вручил музыкант Андрей Макаревич. 

Мужские ботинки в лесу. Туризм.
Мужские ботинки в лесу. Туризм. Фото: СС0.

В голосовании участвовали более 270 тыс. человек, которые выбирали в 22 номинациях среди 30 российских направлений.

Алтайский край стал победителем независимого читательского голосования в двух престижных номинациях — "Российский приключенческий отдых" (1 место) и "Российский оздоровительный отдых" (2 место), уступив Краснодарскому краю.

Премию Алтайском краю вручил музыкант Андрей Макаревич, который был на Алтае несколько лет назад. Музыкант охотно поделился своими теплыми воспоминаниями от поездки.

В 2016 году Алтайский край занял 1 место в номинации "Российский приключенческий отдых".

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