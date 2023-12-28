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Шоу-бизнес

Анну Асти хотят лишить гражданства после посещения "голой" вечеринки

Новогоднее выступление Анны Асти уже отменили, теперь ее хотят лишить недавно полученного гражданства.

Анна Асти.
Анна Асти.
Группа ВКонтакте "ANNA ASTI"

SHOT сообщает, что ранее московский клуб "Джипси" сообщил об отмене новогоднего выступления Анны Асти "по независящих от них причинам". Вместо нее в новогоднюю ночь выступать будет певец JONY. Также отменили ее выступление и в клубе "Барвиха Luxury Village".

Также общественники из движения "Сорок Сороков" обратились с просьбой лишить Анну Дзюбу (настоящее имя артистки) российского гражданства, которое она получила два месяца назад.

По их словам разгуливая по такого рода вечеринкам звезда забывает присягу, которую давала при получение российского паспорта.

Теперь Асти могут лишить паспорта РФ и привлечь к административной ответственности.

Ранее мы сообщали, что Киркорова вырезали из списка актеров новогоднего фильма "Самоирония судьбы".

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