Аномальная весна: предприятия СГК в Алтайском крае увеличили отпуск тепла

Для Алтайского края вторая половина отопительного периода выдалась достаточно суровой. Причиной тому - низкие температуры, которые держались в Сибири с конца января. Согласно данным за первый квартал 2018 года отпуск тепловой энергии по Барнаульской ТЭЦ-2 составил 1019,5 тыс. Гкал, по ТЭЦ-3 - 1324,7 тыс. Гкал и по рубцовским Южной тепловой станции и малым котельным - 369,7 тыс. Гкал. Суммарный отпуск тепла по генерирующим предприятиям СГК в Барнауле и Рубцовске в январе-марте этого года составил 2713,9 тыс. Гкал, что на 21,5% больше относительно аналогичного периода 2017 года. Помимо аномально низких температур конца января-начала февраля, погодные условия первого месяца весны также повлияли на увеличение отпуска тепла генерирующими объектами. Март 2018 года признан в Барнауле самым холодным за последние 5 лет, средняя температура месяца не превысила -7С. Кроме того, в этом году был зафиксирован абсолютный температурный минимум пятилетки: 2 марта температура наружного воздуха опустилась до -22С.

Таким образом, в марте, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 увеличили выработку на 11 %, рубцовские предприятия СГК увеличили производство тепла на 120,8 %. Последнее обусловлено тем, что в текущем отопительном периоде Южная тепловая станция обеспечивает ресурсом и потребителей северного контура города, ранее получавших тепло от Рубцовской ТЭЦ, которая прекратила свою работу.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК:

- Нетипично холодная весна не застала нас врасплох. Вне зависимости от времени года, все наши генерирующие предприятия готовы нести заданные нагрузки, обеспечивать бесперебойное и надежное снабжение жителей тепловой и электрической энергией в том объеме, в котором это необходимо. Для этого есть все – оборудование, топливо, коллектив, который отчетливо понимает свою ответственность за комфорт людей.

Также Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 СГК по итогам первого квартала 2018 года суммарно выработали более 1 млрд 263 млн кВт-ч электрической энергии. В марте пиковые нагрузки на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 пришлись на 7 и 29 числа месяца соответственно. При этом максимальная нагрузка на ТЭЦ-2 составила 211,1 Мвт при установленной мощности в 275 МВт, а на ТЭЦ-3 - 437,7 МВт, немного не дойдя до номинальной в 445 МВт.