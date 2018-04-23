Трансляции "Чемпионата Мира по хоккею 2018" пройдут на мультимедийном экране ТРЦ "ARENA"

82-й по счёту чемпионат мира по хоккею, который впервые пройдёт в Дании: в Копенгагене и Хернинге.

В специальной зоне с самым большим мультимедийным экраном Сибири - гости смогут "поболеть" за любимую команду в кругу единомышленников, встретиться с приглашенными спортсменами и артистами, а также принять участие в розыгрыше призов.

В период Чемпионата Мира по хоккею 2018, ТРЦ "ARENA" будет вести онлайн-трансляции матчей. Каждый посетитель имеет возможность посмотреть любимую игру и поделиться своими эмоциями с другими болельщиками.

А для того, чтобы впечатлений было еще больше, ТРЦ "ARENA" подготовила оригинальную программу мероприятий: шоу силового экстрима "Алтайские Богатыри", танцевальная поддержка школы танцев "INFINITY", выступление известных вокалистов нашего города, специализированная фан-зона от автоцентра "Тисс Авто", Кулинарные изыски от партнеров проекта! Смотрим трансляции на мультимедийном экране и болеем за наших!

Не пропусти главное событие года - Чемпионат мира по хоккею 2018!

Организатор розыгрыша: ТРЦ "Арена". Срок проведения розыгрыша 4.05.18-20.05.18 г.г. Подробные условия о правила х проведения розыгрыша, порядке и месте получения призов (выигрышей) уточняйте на месте у организаторов.