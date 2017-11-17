Антимонопольщики нашли плацкартные билеты дороже авиационных

В сравнении участвовали билеты АО ФПК (дочернее предприятие РЖД) и авиакомпания "Победа".

Специалисты ФАС обнаружили, что цена билета на самолет в остальных случаях равна или незначительно превышает стоимость места в плацкартном вагоне. Тот факт, что комфортность путешествия авиалайнером по комфортности значительно превышает плацкартный вагон в нефирменном поезде, делает одинаковую стоимость билетов сомнительной.

Замруководителя ФАС Александр Редько ранее отмечал, что авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%. ФПК, наоборот, увеличила тарифы на 3,9% и потеряла 8,5% клиентов в плацкарте и общих вагонах.

"Провозные емкости не загружены большую часть года. В 2010 году ФПК перевозили в плацкарте 75 млн пассажиров, а в 2017 году на 14 млн меньше. Только за 2016 год и только а/к "Победа" забрала 4 млн пассажиров",— подчеркнул он.

Эксперты ФАС выяснили, что с 2010 года средняя стоимость плацкартного билета выросла в 2,26 раза, а купейного — в 1,26 раза, пишет polit.ru.

Ранее ФАС запретили РЖД поднимать стоимость плацкартных билетов и предписала провести "помаршрутный" учет расходов, сократить затраты в целом, а также "повысить качество предоставляемых услуг".

4 ноября стало известно, что РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год.

Позже глава РЖД Олег Белозеров пообещал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что реализация билетов будет восстановлена в самое ближайшее время.

17 ноября ОАО "РЖД" возобновило продажу билетов в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января 2018 года, сообщает ТАСС.