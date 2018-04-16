"Антиновосибирск": как Рубцовск прокладывает путь для спасения теплоснабжения в России

Что произошло?

В 2016-2018 годах в Рубцовск пришла Сибирская генерирующая компания (СГК) и инвестировала в теплоснабжение города около 2 млрд рублей. Это позволило экстренно вывести из работы аварийную ТЭЦ и переключить отопление 60% города на другой источник, модернизировав его.

Дмитрий Фельдман,

глава администрации Рубцовска:

- Инвестпрограмма была рассчитана на 2 года, но обстоятельства сложились так, что времени не было, и СГК основной комплекс работ выполнила за 9 месяцев. Было опасно, страшно, но мы прошли минувший отопительный сезон. Если бы не такие огроменные для Рубцовска вложения, мы бы остались в ситуации, когда не сегодня так завтра произойдет катастрофа. Сегодня же есть уверенность, что все будет хорошо.

Гендиректор СГК Михаил Кузнецов в очередной раз подчеркнул, что для компании это социальный проект со сроком окупаемости в 12-15 лет, и энергетики решились на него только по просьбе властей края, а также личных поручительств губернатора Александра Карлина.

Почему СГК не хотела инвестировать в Рубцовск?

Это общая проблема всей теплоэнергетики страны: у энергокомпаний нет гарантий возврата инвестиций. Система выстроена так, что если компания повышает экономическую эффективность и снижает затраты, то ей сокращают и тариф. По оценкам энергетиков, действующая сегодня защита для инвесторов гарантирует им возврат лишь около 50% вложений.

К экономическим рискам добавляются и политические. Это продемонстрировали события 2017 года в Новосибирске, где губернатор отменил 15%-ный рост тарифов ЖКХ после протестных акций.

Михаил Кузнецов,

гендиректор СГК:

- Во всех муниципалитетах есть проблемы, которые надо решать. Для городов от 600 тыс. населения всегда у нас готова инвестпрограмма на десяток миллиардов рублей, что можно и нужно делать, что технически и финансово мы способны выполнить. Но нам не хватает веры в будущее. Мы не можем просчитать, сколько будет стоить наша продукция в будущем, при том что сроки окупаемости в нашей сфере не менее 8 лет. Сегодняшнее тарифное регулирование нужно стабильности и определенности не дает.

Что изменит "альтернативная котельная"?

Решить эту проблему позволяет закон о так называемой "альтернативной котельной". Он дает возможность отказаться от установления жестких тарифов, а устанавливать лишь верхнюю планку цены. Планку эту будут определять исходя из стоимости строительства альтернативного теплоисточника для конкретного потребителя (притом по самым современным технологиям).

Хотя в 2016 году об "альткотельной" еще только говорили, краевые власти и СГК решили воспользоваться этим механизмом – дальше тянуть было нельзя.

В июле 2017 года закон приняли, в январе он вступил в силу, но до сих пор не заработал. Пока к нему прописывают подзаконные акты. У правительства Алтайского края и СГК уже готово соглашение и полный пакет документов, чтобы первыми в стране официально применить новый механизм в Рубцовске.

На форуме СГК также подписала похожее соглашение с республикой Хакассия.

Андрей Новоселов,

замгубернатора Республики Хакассия:

- На рынке выживут только мощные компании, у которых большие аварийные службы, прямые поставки топлива и т.д. Для нас же это означает спокойные ночи и праздники. А когда работаешь с мелкими фирмами, всегда ждешь в пятницу после обеда звонка: "Спасайте, угля осталось на полдня". Так что я бы отдал всю Хакассию под СГК.

Что говорят федеральные власти?

Виталий Королев,

замруководителя федеральной антимонопольной службы:

- Рубцовск – это "антиновосибирск". Если в столице Сибири повышение тарифов отыграли назад, то на Алтае пришли к консенсусу. Что будет дальше? Нужно внедрять механизм альтернативной котельной, анализировать его работу и совершенствовать.

Дмитрий Вахруков,

директор департамента госрегулирования тарифов Минэкономразвития:

- Все в правительстве согласны, нужны долгосрочные тарифные решения. И необходимо закладывать рентабельность предприятий. Сейчас в тарифах это ноль, хотя риски у энергетиков огромные. Это странная ситуация.

Андрей Чибис,

замминистра строительства и ЖКХ РФ:

- Рубцовск каждую зиму был красной точкой на карте. Мы всегда готовы были вылетать и вручную разбираться с ситуацией там. Спасибо СГК, что минувшую зиму они прошли

без неприятных историй.

Это показывает, что надо предлагать бизнесу комфортные условия, доверять ему. Это наша позиция. Но доверяя проверять как он выполняет целевые показатели.

А что с тарифом?

По тарифу "альткотельной" рубцовчане стали платить за тепло на четверть больше, чем прежде. Такой значительный рост эксперты объясняют тем, что в городе система теплоснабжения чрезвычайно деградировала. При этом долгое время власти искусственно сдерживали тариф, опасаясь протестов и недовольства населения.

Но ближайшие десять лет тарифы будут расти только по инфляции, заявила директор СГК по тарифообразованию Екатерина Косогова. Это подтвердил Дмитрий Фельдман, добавив,

что "это заложено философией проекта".

Михаил Кузнецов уверен: если бы спасать теплоснабжение Рубцовска начали лет 5-6 назад, когда еще можно было восстановить ТЭЦ, рост платы за тепло был бы не таким сильным. По его словам, в городах, где нет таких масштабных проблем, тариф "альткотельной" в большинстве случаев не будет заметно выше, чем действующие ныне.

Тем не менее, именно с возможным ростом тарифов связан основной страх перед новацией у политиков и экспертов. Чтобы нивелировать возможные ценовые скачки, власти намерены дать людям возможность экономить, рассказал Андрей Чибис.

Во-первых, скоро в Госдуме рассмотрят законопроект, который упростит процедуру, которую должны пройти собственники квартир в многоквартирных домах, чтобы заключить энергосервисный контракт (договор, по которому специализированная компания ставит в подвал оборудование, регулирующее температуру воды на входе. Так можно сэкономить на тепле до 40%. Жильцы с компанией рассчитываются не сразу, а постепенно – из сэкономленных денег).

Андрей Чибис,

замминистра строительства и ЖКХ РФ:

- Еще одна перспективная вещь - тарифные планы в ЖКХ. Как в сотовой связи. Для этого нужно автоматизировать учет и время потребления тепла, и можно предложить несколько тарифных планов: "Эконом", "Оптимум" и "Безлимит". Все это позволит сгладить в квитанции любые аспекты тарифного регулирования.

Реплики с полей КЭФ:

Михаил Кузнецов,

гендиректор СГК:

- Для нас "альтернативная котельная" – это способ избежать таких штормовых действий как в Рубцовске, когда накопившиеся десятилетиями проблемы приходится решать в течение одного года. Закон написан, но важно чтобы он не остался на бумаге. А предпосылки для этого имеются. Если не будет серьезного административного сопровождения со стороны органов федеральной власти, то внедряться будет медленно.

Екатерина Косогова,

директор по тарифообразованию СГК: