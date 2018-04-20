20 апреля — День донора в России: кто может сдавать кровь и как это поощряется

Национальный день донора крови отмечается 20 апреля не случайно: в этот день в 1832 году акушер Андрей Вольф впервые в России перелил кровь пациентке и этим спас ей жизнь. Сегодня донорская кровь очень востребована в медицине. Altapress.ru разобрался, кто может сдать кровь, платят ли за это деньги и что нужно, чтобы получить значок Почетного донора.

Кто может стать донором крови? Стать донором может здоровый человек от 18 лет весом не менее 50 кг. При этом есть большое количество различных ограничений — временных и постоянных. Например, если человек сделал татуировку, нельзя сдавать кровь раньше, чем через год после нанесения наколки. Как правильно сдавать кровь? Если вы решили стать донором, желательно посещать службу переливания крови хотя бы раз в полгода. Дело в том, что после сдачи крови плазму замораживают на карантин, и через полгода необходимо провести сравнительный анализ на инфекции с длительным инкубационным периодом. По этой причине донор обязательно должен возвращаться повторно, пишет Медиапроект "Соль". Что нужно для того, чтобы сдать кровь? За трое суток до сдачи нельзя принимать анальгетики, аспирин и другие лекарства, которые разжигают кровь. Исключение составляют гормональные контрацептивы, пишет портал Финансовый базис.

За двое суток до сдачи нельзя пить алкоголь (причем даже слабоалкогольные напитки).

За день до донорства нельзя есть острую, жирную, жареную и копченую пищу и пить молоко.

Хотя бы за час до сдачи крови нужно не курить, лучше — дольше.

С собой иметь паспорт. Сколько крови сдают доноры? За раз донор может сдать максимум 450 мл крови или 600 мл плазмы. Где сдать кровь в Барнауле? В столице Алтайского края доноры могут сдать кровь в "Алтайском краевом центре крови". Он располагается по адресу проспект Ленина, 197. Узнать время работы центра можно на сайте Службы крови. Как часто можно сдавать кровь донорам? Мужчины могут сдавать кровь 5 раз в год, а женщины — 4 раза. Сколько платят донорам крови? Кровь можно сдавать бесплатно и за деньги. После безвозмездной сдачи крови и ее компонентов донору положен обед (иногда его заменяют денежной выплатой), право на два оплачиваемых отгула (один в день сдачи, второй — по желанию) и возможность в будущем стать Почетным донором. Если человек сдает деньги не на волонтерских началах, то ему заплатят: 800 рублей за 450 мл крови (если нет антигена эритроцитов либо редкого фенотипа крови);

1500 рублей за 600 мл плазмы, полученной при помощи афереза;

2500 рублей — за сдачу эритроцитов;

3500 рублей — за тромбоциты. Почетный донор: сколько раз надо сдать кровь? Чтобы получить значок "Почетный донор России", нужно безвозмездно 40 раз сдать кровь и ее компоненты, или 60 раз — плазму крови. Какие льготы предоставляют донорам крови? Почетные доноры России получают следующие привилегии: ежегодный отпуск в любое удобное время;

оказание медицинской помощи вне очереди;

первоочередные санаторные путевки;

ежегодная индексируемая выплата.