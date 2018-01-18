Аренда квартиры: как не стать жертвой?

Сайт Довомита, предлагающий снять квартиру на сутки, а также не длительный срок, перечислил некоторые особенно частые проблемы. Неприятности и конфликты при аренде квартиры обычно происходят между нанимателем жилья и:

владельцем квартиры;

посредником, помогающим в поиске;

третьими лицами, которые имеют какое-то отношение к сданному жилью.

Проблемы чаще всего происходят из-за:

неисполнения посредником (организацией, сайтом) своих обязательств или предоставления неверной информации;

прямого обмана со стороны посредников и владельцев квартир, т.е. получения денег без ответной услуги;

изменения лицом сдающим квартиру обязательств перед квартиросъемщиком;

конфликтов между арендатором квартиры и третьими лицами.

Разберем все эти моменты в порядке предполагаемого возникновения.

Начало

Поиск жилья для аренды начинается либо с просмотра объявлений (чаще в интернете), либо с обращения к посредникам.

Какие неприятности возможны?

Получение неверной информации. Это может касаться всего, и параметров квартиры, и цены, и других аспектов. Если все раскроется быстро – будет потрачено только время. Потом возникает риск финансовых потерь.

Выход:

Выбирать солидные сайты с модерацией и блокировкой подозрительных объявлений. Сразу проверять обратную связь, контакты подателей объявления. Осторожно относиться к посредникам. Главное – не платить заранее ни за предоставленные варианты, ни за информацию.

Как относиться к варианту "без посредников"?

Так же как и ко всем другим. Прямые отношения помогают сэкономить. Но если другая сторона частное лицо, то требовать от нее ответственности сложнее, чем с фирм.

Переговоры

Общение с лицом, сдающим квартиру

Это еще более ответственный этап. Прежде, чем двигаться дальше, еще раз предупреждаем:

Никакой предоплаты без оснований.

Основанием может быть подписанный договор или другое обязательство.

Профессиональные мошенники и просто нечестные люди всегда рады получить небольшой задаток и т.п. И ничего не сделать в ответ, или забыть об этом платеже. При небольших суммах они не очень боятся последствий.

Плата просто за информацию тоже не лучшее решение, никто не знает скольким еще людям эта информация уже продана и какие шансы ей воспользоваться.

Оформление

Проверка документов и заключение договора

Проверять все документы на квартиру и общаться напрямую с собственником или его законным представителем право будущего арендатора. Если кто-то скажет что вы "лезете не в свое дело" – лучше прекратить дальнейшее общение. Человек как минимум неверно представляет ситуацию.

Что следует проверять?

право лица сдающего квартиру на совершение такой сделки;

документы этого лица (паспорт);

список лиц, которые могут претендовать на пользование данным жильем.

Будет крайне неприятно через некоторое время встретиться с прописанным здесь гражданином, который вернулся из долгой командировки (тюрьмы и др.), и намерен жить по прописке.

Также проверяем:

размер и условия внесения платы за квартиру, в т.ч. коммунальных и прочих платежей;

срок действия договора аренды, порядок его расторжения и продления;

порядок урегулирования возможных споров.

Со своей стороны владелец квартиры вправе требовать от нанимателя:

подписания договора, где будут указаны все перечисленные выше аспекты, а также меры ответственности квартиросъемщика за их нарушения;

информацию об использовании жилья и указание лиц, которые будут проживать в ней;

документы, удостоверяющие личность квартиросъемщика.

Как реагировать на предложение не подписывать договор?

Если это не ваши близкие друзья или родственники, то соглашаться на такие отношения не стоит. При всей личной честности другой стороны, ситуация может складываться по-разному.

Что еще?

Также весьма полезно получить максимально полную информацию об "окружающей среде". Т.е. о соседях, находящихся рядом организациях и пр. Иное соседство может перевесить достоинства квартиры.

В случае любой неуверенности в ситуации, а это обычно состояние для непрофессионалов в сфере аренды недвижимости, лучше обращаться к посредникам с хорошей репутацией, т.е. официально зарегистрированным, давно действующим фирмам.

Важно:

Все платежи за квартиру, ЖКХ и пр. нужно регистрировать: квитанцией, чеком, распиской. Сохранять эти документы нужно до конца срока аренды и некоторое время после того.

И поменяйте замки после заселения…