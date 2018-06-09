В Барнауле Lexus насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

В Барнауле в ночь с 8 на 9 июня автомобиль Lexus сбил пешехода, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
По предварительной информации, ДТП произошло в 1:45 на улице Советской Армии,138. Автомобиль Lexus RX300 под управлением 52-летнего водителя сбил 69-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пешеход скончался. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
От удара у автомобиля Lexus треснуло лобовое стекло.
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