В Барнауле откроется новый торговый центр "Заря"

Якорным арендатором торгового центра стала сеть продуктовых магазинов "Пятерочка", которая работает уже с 31 мая. Также, арендаторами торгового центра стали: компания "Цимус" — сеть магазинов бытовых товаров, федеральная аптечная сеть "Советская аптека", товары для животных "Мокрый нос", "Оптика" — салон модных аксессуаров, точки продаж сотовых операторов "Билайн" и "МТС", магазин текстиля для дома "Дрема", "Гольфстрим" — отдел головных уборов и другие.



Торговый центр предполагает формат размещения "у дома" и ориентирован на удовлетворение основных нужд жителей микрорайона "Лазурный", "Квартал 2002" и "Квартал 2023".