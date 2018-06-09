В Барнауле вспыхнул автомобиль

Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 11:48. На момент прибытия пожарных горел моторный отсек ВАЗа. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожар ликвидировали в 11:56. С огнем боролись 2 автоцистерны и 8 человек. Предварительная причина возгорания — неисправность автомобиля.