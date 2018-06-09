В Барнауле вспыхнул автомобиль

В Барнауле днем 8 июня горел автомобиль ВАЗ 2106, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 11:48. На момент прибытия пожарных горел моторный отсек ВАЗа. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метров. Пострадавших нет.
Пожар ликвидировали в 11:56. С огнем боролись 2 автоцистерны и 8 человек. Предварительная причина возгорания — неисправность автомобиля.
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