Барнаульские хулиганы проехали на мотоцикле по новой лестнице на набережной Оби

Вечером 8 июня в барнаульском туркластере хулиганы проехали на мотоцикле по новой лестнице на набережной Оби, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
Некий человек на байке съехал вниз по ступеням на глазах у изумленной публики. Скорее всего, мотоциклист заехал сначала в Нагорный парк, прокатился там, а уже затем съехал на набережную.
Напомним, что после зимы в Нагорном парке "повело" тротуарную плитку, положенную в конце 2017 года. В мэрии не исключили вариант, что плитку повредил человек, который заехал в парк на автомобиле. Также в прошлом году был сломан шлагбаум, преграждающий путь машинам на парковые дорожки. А ранее в туркластере хулиганы оторвали огромные гранитные шары на новом мосту через Барнаулку.
Эти инциденты показывают, что в туркластере давно пора вести не только видеонаблюдение в избранных местах, но и установить стационарные полицейские посты.
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