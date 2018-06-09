Барнаульские хулиганы проехали на мотоцикле по новой лестнице на набережной Оби

Некий человек на байке съехал вниз по ступеням на глазах у изумленной публики. Скорее всего, мотоциклист заехал сначала в Нагорный парк, прокатился там, а уже затем съехал на набережную.

Напомним, что после зимы в Нагорном парке "повело" тротуарную плитку, положенную в конце 2017 года. В мэрии не исключили вариант, что плитку повредил человек, который заехал в парк на автомобиле. Также в прошлом году был сломан шлагбаум, преграждающий путь машинам на парковые дорожки. А ранее в туркластере хулиганы оторвали огромные гранитные шары на новом мосту через Барнаулку.

Эти инциденты показывают, что в туркластере давно пора вести не только видеонаблюдение в избранных местах, но и установить стационарные полицейские посты.