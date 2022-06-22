Ароматные советы: как защититься от нашествия мошкары

Ванилин
Мошки слетаются на запах тела, поэтому рекомендуется использовать разные пахучие вещества, которые отпугнут насекомых. Вместо ванилина можно использовать любое другое сладко пахнущее вещество — главное, чтобы оно не было резким для самого человека.
Масло гвоздики
Мошкара не выносит запаха гвоздики. Ароматизаторы в виде масел можно также добавлять в аромалампы и крема. Лампа особенно будет полезна дома и на даче.
Масла эвкалипта и перечной мяты
Эффект от этих масел также же, как от гвоздики. Попробуйте провести эксперимент: нанесите сегодня одно масло, а завтра — другое. Возможно, вашим мошкам не понравится перечная мята, а гвоздику они проигнорируют.
Помидоры
Если вы не мечтали о парфюме с томатным запахом, то очень зря. Такой аромат превосходно отпугивает маленьких насекомых.
Спирт от укусов
Чтобы укус мошки не чесался, попробуйте смазать его ватным диском, смоченным в спирте. Еще можно использовать раствор темного хозяйственного мыла.