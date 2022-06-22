22 июня
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Полезные советы

Ароматные советы: как защититься от нашествия мошкары

Алтайский край снова атаковали мошки. В целом они не опасны для жизни. Но их укусы весьма болезненны и могут вызывать аллергическую реакцию. Что делать, чтобы насекомые не досаждали — в материале altapress.ru.

Аптечный спирт.
Аптечный спирт.
www.medikforum.ru

Ванилин

Мошки слетаются на запах тела, поэтому рекомендуется использовать разные пахучие вещества, которые отпугнут насекомых. Вместо ванилина можно использовать любое другое сладко пахнущее вещество — главное, чтобы оно не было резким для самого человека.

Масло гвоздики

Мошкара не выносит запаха гвоздики. Ароматизаторы в виде масел можно также добавлять в аромалампы и крема. Лампа особенно будет полезна дома и на даче.

Масло, продукты.
Масло, продукты.
СС0

Масла эвкалипта и перечной мяты

Эффект от этих масел также же, как от гвоздики. Попробуйте провести эксперимент: нанесите сегодня одно масло, а завтра — другое. Возможно, вашим мошкам не понравится перечная мята, а гвоздику они проигнорируют.

Помидоры

Если вы не мечтали о парфюме с томатным запахом, то очень зря. Такой аромат превосходно отпугивает маленьких насекомых.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Спирт от укусов

Чтобы укус мошки не чесался, попробуйте смазать его ватным диском, смоченным в спирте. Еще можно использовать раствор темного хозяйственного мыла.

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