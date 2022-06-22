Ароматные советы: как защититься от нашествия мошкары

Алтайский край снова атаковали мошки. В целом они не опасны для жизни. Но их укусы весьма болезненны и могут вызывать аллергическую реакцию. Что делать, чтобы насекомые не досаждали — в материале altapress.ru.

Ванилин

Мошки слетаются на запах тела, поэтому рекомендуется использовать разные пахучие вещества, которые отпугнут насекомых. Вместо ванилина можно использовать любое другое сладко пахнущее вещество — главное, чтобы оно не было резким для самого человека.

Масло гвоздики

Мошкара не выносит запаха гвоздики. Ароматизаторы в виде масел можно также добавлять в аромалампы и крема. Лампа особенно будет полезна дома и на даче.

Масло , продукты. СС0

Масла эвкалипта и перечной мяты

Эффект от этих масел также же, как от гвоздики. Попробуйте провести эксперимент: нанесите сегодня одно масло, а завтра — другое. Возможно, вашим мошкам не понравится перечная мята, а гвоздику они проигнорируют.

Помидоры

Если вы не мечтали о парфюме с томатным запахом, то очень зря. Такой аромат превосходно отпугивает маленьких насекомых.

Помидоры. Овощи. СС0

Спирт от укусов

Чтобы укус мошки не чесался, попробуйте смазать его ватным диском, смоченным в спирте. Еще можно использовать раствор темного хозяйственного мыла.