«Артур, ты король» (2024): краткий обзор фильма, где посмотреть

Приключенческая драма «Артур, ты король» стартовала в российском прокате в начале апреля 2024 года. Фильм американского режиссера Саймона Селлана Джонса основан на реальных событиях (пусть и приукрашенных). В нем повествуется об истории дружбы пса из Эквадора и участника приключенческих гонок по имени Майкл, который подбирает бездомную собаку во время соревнований.

Кому понравится?

Драма «Артур ты король фильм 2024», в центре которой находятся мужчина и собака, и их верная и преданная дружба, понравится и взрослым, и подросткам, увлекающимся тематикой. Возрастной ценз фильма: 12+, но в нем нет ничего такого, что помешало бы посмотреть его в более юном возрасте.

Харизматичный главный герой и его питомец, неожиданно ставший частью команды, которая тщательно отбиралась для самой важной в жизни гонки, прославились на весь мир. Соревнование, которое должно было завершить карьеру Майкла, изменило не только его самого, но и его жизнь и характер, который в начале картины не отличается идеальностью. Вместе с командой пес, найденный на одном из привалов, прошел почти 700 км, причем, по не самой простой эквадорской местности.

Конечно, реальная история несколько отличается от той, что показывают зрителям на экране. В частности, у эквадорского пса, который показался людям бездомным, нашелся хозяин. Была поднята шумиха, но собака все же осталась с новым владельцем. В фильме судьба собаки до определенного момента печальна, но было ли так на самом деле, никто не знает.

Что говорят критики?

Многим игра Уолберга показалась однообразной, и, по мнению критиков, актер не смог передать ту глубокую эмоциональную связь, что сформировалась между четвероногим Артуром и его хозяином. Однако, симпатичный пушистик на экране у многих вызывает слезы умиления, особенно в последних сценах фильма.

В общем, любители собак, а также поклонники драматических историй о животных с хорошим финалом точно оценят. Посмотреть новинку в жанре «доброго кино для семейного просмотра» можно в онлайн-кинотеатре Okko (Окко) (коллекция последних релизов представлена здесь: https://okko.tv/collection/movies-setout).

Кстати, реальный человек (шведский гонщик Микаэль Линднорд), ставший участником описанных в фильме событий еще в 2014 году, написал о дружбе с Артуром несколько книг. Реальный Артур скончался от онкологии в 2020 году. Произошло это на его новой родине, вдали от эквадорских джунглей.

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