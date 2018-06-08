Ассорти из медалей: Барнаульский пивоваренный завод завоевал несколько престижных наград

Сегодня, 08:00.
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29 мая в рамках межрегионального фестиваля напитков "Алтайфест", состоялся уже традиционный профессиональный дегустационный конкурс качества "Лучший напиток 2018". Он прошел при поддержке Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, с участием ведущих экспертов отрасли по производству напитков — технологов предприятий, сотрудников специализированных научных учреждений и профильных ведомств.

Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Дипломы. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".

Всего Барнаульский пивоваренный завод получил два гран-при, две золотых и две серебряных медали в разных номинациях, в том числе:

  • Гран-при — ТМ "Наш Трофей охотникам"
  • Гран-при — ТМ "Содовая столовая"
  • Золотая медаль — ТМ "Грушевый"
  • Золотая медаль — ТМ "Good Stripes Мохито"
  • Выбор журналистов Алтая — ТМ "Good Stripes Мохито"

Нам есть, чем гордиться! Любите себя, пейте натуральное!

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