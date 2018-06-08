Ассорти из медалей: Барнаульский пивоваренный завод завоевал несколько престижных наград

Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Дипломы. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".

Всего Барнаульский пивоваренный завод получил два гран-при, две золотых и две серебряных медали в разных номинациях, в том числе:

Гран-при — ТМ "Наш Трофей охотникам"

Гран-при — ТМ "Содовая столовая"

Золотая медаль — ТМ "Грушевый"

Золотая медаль — ТМ "Good Stripes Мохито"

Выбор журналистов Алтая — ТМ "Good Stripes Мохито"

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