Ассорти из медалей: Барнаульский пивоваренный завод завоевал несколько престижных наград

29 мая в рамках межрегионального фестиваля напитков "Алтайфест", состоялся уже традиционный профессиональный дегустационный конкурс качества "Лучший напиток 2018". Он прошел при поддержке Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, с участием ведущих экспертов отрасли по производству напитков — технологов предприятий, сотрудников специализированных научных учреждений и профильных ведомств.
Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Дипломы. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Награды. Фото: архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Всего Барнаульский пивоваренный завод получил два гран-при, две золотых и две серебряных медали в разных номинациях, в том числе:
- Гран-при — ТМ "Наш Трофей охотникам"
- Гран-при — ТМ "Содовая столовая"
- Золотая медаль — ТМ "Грушевый"
- Золотая медаль — ТМ "Good Stripes Мохито"
- Выбор журналистов Алтая — ТМ "Good Stripes Мохито"
Нам есть, чем гордиться! Любите себя, пейте натуральное!