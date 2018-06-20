Ассоциация промышленников и профсоюзы России высокого оценили природоохранную деятельность Алтай-Кокса

Организаторы конкурса – Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса и Центральный Совет горно-металлургического профсоюза России по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли.

Церемония награждения состоится в Москве в канун профессионального праздника Дня металлурга.

Развитие экологически безопасного производства – одна из приоритетных целей Алтай-Кокса. Аккредитованная лаборатория управления экологии контролирует состояние атмосферного воздуха города и санитарно-защитной зоны предприятия с помощью передвижной станции. В числе природоохранных объектов завода – коллекторные системы сбора выбросов, установки беспылевой выдачи кокса, системы очистки воздуха в основных производственных подразделениях, биохимическая установка очистки сточных вод и многое другое.

В этом году на Алтай-Коксе внедрили современные системы очистки воздуха в углеподготовительном цехе. Новое оборудование повысит эффективность очистки от газа и пыли на участке до 99,5%.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com