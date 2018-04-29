Астроном-любитель снял странные объекты, летающие около Луны

Сегодня, 16:47.
Жизнь

Астроном-любитель случайно снял странные объекты, пролетевшие на фоне поверхности Луны.

Луна.
Луна. Фото: СС0.

Три непонятных объекта появляются в кадре на отметке 01:18 и быстро исчезают.

Автор ролика предположил, что это были запущенные кем-то гелиевые шары. В то же время он признал, что его теорию невозможно подтвердить, пишет РИА Новости.

Некоторые пользователи в комментариях согласились с автором видео, другие предположили, что речь идет о метеоритах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров