Астроном-любитель снял странные объекты, летающие около Луны

Три непонятных объекта появляются в кадре на отметке 01:18 и быстро исчезают.

Автор ролика предположил, что это были запущенные кем-то гелиевые шары. В то же время он признал, что его теорию невозможно подтвердить, пишет РИА Новости.

Некоторые пользователи в комментариях согласились с автором видео, другие предположили, что речь идет о метеоритах.