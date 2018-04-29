Астроном-любитель снял странные объекты, летающие около Луны

Астроном-любитель случайно снял странные объекты, пролетевшие на фоне поверхности Луны.
Три непонятных объекта появляются в кадре на отметке 01:18 и быстро исчезают.
Автор ролика предположил, что это были запущенные кем-то гелиевые шары. В то же время он признал, что его теорию невозможно подтвердить, пишет РИА Новости.
Некоторые пользователи в комментариях согласились с автором видео, другие предположили, что речь идет о метеоритах.
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