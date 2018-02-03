"Крутейшая тема": российский атомный ледокол "подбросил" попавших в пургу путешественников

Публикация от Bogdan Bulychev ↟travel man↟ (@bogdee) Фев 1, 2018 at 5:54 PST

Участники экспедиции установили рекорд Гиннесса, России и Европы, добравшись до самого северного континентального населенного пункта мира, поселка Диксон, на внедорожниках в штатном оснащении.

На обратном пути участники экспедиции остановились на полярной метеостанции "Сопкарга" и направили запрос о помощи, так как погодные условия и поврежденные колеса машин не позволили самостоятельно преодолеть обратный путь.

Булычев рассказал, что с предложением "подбросить" к путешественникам обратился лично капитан ледокола. "Если руководство Росатомфлота даст добро, то я возьму вас на борт и подвезу без проблем", — цитирует капитана Булычев. Через сутки Росатомфлот дал "зеленый свет". После этого путешественники договорились с капитаном о координатах погрузки и выехали ночью к заданной точке.

Публикация от Anton Panov (@oper_11) Янв 19, 2018 at 1:51 PST

"По прямой от полярной метеостанции Сопкарга до фарватера и места загрузки всего 6 км, которые мы прошли за три часа, со средней скоростью 2 км в час. Исходя из этого легко просчитать сколько бы мы ехали оставшиеся 750 км до Дудинки. Добравшись до места погрузки глубокой ночью мы разбили лагерь и принялись ждать нашего атомного исполина. В 9:00 нас разбудил протяжный гудок атомного ледокола Таймыр. Ну а дальше началась погрузка".

"Крутейшая тема", — отметил в своем видео Булечев, увидевший приближающийся атомный исполин.

Публикация от Bogdan Bulychev ↟travel man↟ (@bogdee) Янв 31, 2018 at 11:53 PST

Публикация от Anton Panov (@oper_11) Янв 16, 2018 at 2:20 PST

Путешественников резместили на ледоколе в индивидуальных каютах, провели экскурсию по атомоходу и познакомили с капитаном. На ледоколе мужчины провели два дня.

Публикация от Bogdan Bulychev ↟travel man↟ (@bogdee) Фев 1, 2018 at 1:45 PST

"На ледоколе есть большой кинозал на 140 человек, сауна, бассейн с морской водой, тренажёрный зал, игровой зал (для баскетбола, волейбола и минифутбола), несколько лифтов, площадка и большой тёплый ангар для вертолёта, больше трёх подъёмных кранов, уютные и просторные каюты со всеми удобствами, ресторанчик и даже свой собственный продуктовый магазин", — написал Булечев.

Другие участники экспедиции опубликовали свои фото и видео, в одном из которых Toyota устроила "гонку" с ледоколом.

Публикация от EvgenyShatalov (@evgenyshatalov) Фев 1, 2018 at 7:31 PST