Аварийный резерв "Алтайэнерго" пополнился уникальным оборудованием

Быстровозводимая опора – это собственная разработка МРСК Сибири. Аналогов изобретению сибирских энергетиков нет ни в России, ни за рубежом. Бригада из четырех человек может собрать конструкцию за четыре часа всего лишь с помощью ручного инструмента и лебедки. Применять спецтехнику не нужно ни для транспортировки, ни для установки опоры, поскольку ее фундаменты поверхностные и не требуют бурения. Быстровозводимую опору устанавливать в поймах рек в период разлива, в болотистой местности и на косогорах с уклоном до 10 градусов. После ремонта и установки основной опоры временная быстровозводимая демонтируется и возвращается на место хранения.

Игорь Сорокин,

заместитель генерального директора – главный инженер МРСК:

- Специалисты МРСК Сибири работали над данным проектом несколько лет. Мы запатентовали изобретение, получили на него сертификат соответствия системе ГОСТ Р, провели все необходимые испытания. Теперь 22 опоры размещены в аварийном резерве филиалов. Мы уверены: применение быстровозводимых опор позволит значительно сократить время ликвидации технологических нарушений на сетях и повысить надежность энергоснабжения потребителей.

Справка

Опора представляет собой "конструктор". Длина его основных элементов не превышает 3 метров, а их вес – не более 120 кг. Высота опоры в готовом виде составляет 24 метра, вес – менее трех тонн. Конструкция может использоваться при температуре от – 60 до + 40 градусов по Цельсию и способна выдержать ветер до 36 метров в секунду.



