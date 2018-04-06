Авиафлот открыл бронирование субсидированных билетов на прямой рейс Барнаул – Симферополь.

К числу субсидированных относятся льготные проездные билеты, рассчитанные на конкретные категории граждан. Суть льготы состоит в том, что часть стоимости билета оплачивает государство, а остальное – пассажир. Итоговая стоимость для путешественника оказывается намного ниже стандартной цены. Субсидия покрывает 50% общей стоимости билета.
Кто вправе оформить субсидированные билеты на самолет?
- Граждане пенсионного возраста (женщины 55 лет и мужчины 60 лет и старше).
- Граждане, которым была присвоена I группа инвалидности (возраст значения не имеет), и сопровождающему их лицу.
- Пенсионерам, вышедшим на пенсию по причине:
- выработки рабочего стажа во вредных условиях труда или в районах Крайнего Севера;
- многодетности (5 и более несовершеннолетних в семье);
- инвалидности по зрению.
4. Молодым людям в возрасте не старше 23 лет.
Куда обращаться за субсидированными авиабилетами?
Приобрести билеты со скидкой можно в любом офисе продаж "Авиафлот". При себе необходимо иметь все документы.
Подробную информацию вы можете уточнить у менеджеров Авиафлот по телефону:
- Барнаул (3852)22-66-66
- Бийск (3854) 555-544
- Рубцовск (38557) 70-870