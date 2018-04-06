Авиафлот открыл бронирование субсидированных билетов на прямой рейс Барнаул – Симферополь

Сегодня, 12:06.
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К числу субсидированных относятся льготные проездные билеты, рассчитанные на конкретные категории граждан. Суть льготы состоит в том, что часть стоимости билета оплачивает государство, а остальное – пассажир. Итоговая стоимость для путешественника оказывается намного ниже стандартной цены. Субсидия покрывает 50% общей стоимости билета.

Авиафлот открыл бронирование субсидированных билетов на прямой рейс Барнаул – Симферополь.
Авиафлот открыл бронирование субсидированных билетов на прямой рейс Барнаул – Симферополь. Фото: Архив компании "Авиафлот".

Кто вправе оформить субсидированные билеты на самолет? 

  1. Граждане пенсионного возраста (женщины 55 лет и мужчины 60 лет и старше).
  2. Граждане, которым была присвоена I группа инвалидности (возраст значения не имеет), и сопровождающему их лицу.
  3. Пенсионерам, вышедшим на пенсию по причине:
  • выработки рабочего стажа во вредных условиях труда или в районах Крайнего Севера;
  • многодетности (5 и более несовершеннолетних в семье);
  • инвалидности по зрению.

      4. Молодым людям в возрасте не старше 23 лет.

Куда обращаться за субсидированными авиабилетами?

Приобрести билеты со скидкой можно в любом офисе продаж "Авиафлот". При себе необходимо иметь все документы.

Подробную информацию вы можете уточнить у менеджеров Авиафлот по телефону:

  • Барнаул (3852)22-66-66
  • Бийск (3854) 555-544
  • Рубцовск (38557) 70-870

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