Авиафлот открыл бронирование субсидированных билетов на прямой рейс Барнаул – Симферополь.

Кто вправе оформить субсидированные билеты на самолет?

Граждане пенсионного возраста (женщины 55 лет и мужчины 60 лет и старше). Граждане, которым была присвоена I группа инвалидности (возраст значения не имеет), и сопровождающему их лицу. Пенсионерам, вышедшим на пенсию по причине:

выработки рабочего стажа во вредных условиях труда или в районах Крайнего Севера;

многодетности (5 и более несовершеннолетних в семье);

инвалидности по зрению.

4. Молодым людям в возрасте не старше 23 лет.



Куда обращаться за субсидированными авиабилетами?



Приобрести билеты со скидкой можно в любом офисе продаж "Авиафлот". При себе необходимо иметь все документы.

Подробную информацию вы можете уточнить у менеджеров Авиафлот по телефону: