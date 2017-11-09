Авиакомпания "СиЛА" отменила полеты из Томска в Барнаул

Сообщается, что авиакомпания систематически отменяла рейсы из Томска в Каргасок, Абакан и Барнаул по техническим причинам, а после вовсе закрыла маршруты. "Эксперты осматривают двигатель и принимают решение — будет это замена или капитальный ремонт", — отметил Рожков.

Ранее altapress.ru писал, что авиакомпания "СиЛА" запустила прямые рейсы из Барнаула в Томск в январе 2017 года. Самолеты по этому маршруту летали три раза в неделю. Перелеты выполнялись на самолете АН-28, который вмещает 17 пассажиров. Билет стоил от 2700 в одну сторону.

Сейчас барнаульцы могут доехать до Томска на рейсовом автобусе за 1100 рублей в одну сторону.

Справка

Авиакомпания "СиЛА" ("Сибирская легкая авиация") базируется в Магадане, ее создали в 2008 году. В 2014 году компания получила сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок.