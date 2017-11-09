Авиакомпания "СиЛА" отменила полеты из Томска в Барнаул из-за неисправности самолета, сообщает "РИА Томск" со ссылкой на заместителя губернатора томской области Анатолия Рожкова. Авиасообщение планируют возобновить в декабре, сообщили altapress.ru в аэропорту им. Г.С. Титова. Последний рейс самолет совершил 24 октября.
Сообщается, что авиакомпания систематически отменяла рейсы из Томска в Каргасок, Абакан и Барнаул по техническим причинам, а после вовсе закрыла маршруты. "Эксперты осматривают двигатель и принимают решение — будет это замена или капитальный ремонт", — отметил Рожков.
Ранее altapress.ru писал, что авиакомпания "СиЛА" запустила прямые рейсы из Барнаула в Томск в январе 2017 года. Самолеты по этому маршруту летали три раза в неделю. Перелеты выполнялись на самолете АН-28, который вмещает 17 пассажиров. Билет стоил от 2700 в одну сторону.
Сейчас барнаульцы могут доехать до Томска на рейсовом автобусе за 1100 рублей в одну сторону.
Справка
Авиакомпания "СиЛА" ("Сибирская легкая авиация") базируется в Магадане, ее создали в 2008 году. В 2014 году компания получила сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок.
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