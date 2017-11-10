Авианосец "Адмирал Кузнецов" отправили на профилактику

"Адмирал Кузнецов" находится на восстановлении технической готовности. Это уникальный корабль, и восстановление техготовности идет в соответствии с планом", — сказал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Он не стал отвечать на вопрос о том, когда начнется глубокая модернизация авианосца.

В июне заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук сообщил, что ремонт и модернизация "Адмирала Кузнецова" начнется в следующем году. Военные определили контуры и масштаб предстоящей модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", пишет bfm.ru.

В феврале корабельная авианесущая группа Северного флота вернулась в Североморск из дальнего похода в Средиземное море. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапроисшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.

Ранее сообщалось, что расходы на ремонт единственного российского авианесущего крейсера урежут вдвое. Первоначально на ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" планировалось потратить 50 млрд рублей. Теперь же речь идет о том, что выделят примерно половину от заявленной суммы. Сэкономят на модернизации. "Ремонт будет выполнен в полном объеме", — сказал источник.

В ходе ремонта "Адмирала Кузнецова", который должен продлиться два года, кораблю заменят котел главной энергетической установки.

Факт

Авианосец был спущен на воду в декабре 1987 года.