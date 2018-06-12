Барнаульская автоледи пробила колесо и перевернулась на дороге

11 июня на проспекте Космонавтов, рядом с остановкой "Мясокомбинат", произошло жесткое ДТП с участием женщины-водителя. По сообщениям очевидцев, автоледи пробила колесо на своем автомобиле Honda и на полном ходу врезалась в столб, после чего перевернулась.
Как сообщают интернет пользователи на портале Barnaul22? на помощь ей поспешили прохожие и проезжающие мимо водители. Они вытащили женщину и перевернули машину. О состоянии водителя ничего не известно. Других пострадавших в ДТП, к счастью, не было.
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