Барнаульская автоледи пробила колесо и перевернулась на дороге

Как сообщают интернет пользователи на портале Barnaul22? на помощь ей поспешили прохожие и проезжающие мимо водители. Они вытащили женщину и перевернули машину. О состоянии водителя ничего не известно. Других пострадавших в ДТП, к счастью, не было.