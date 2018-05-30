В Барнауле автомобиль сбил дорожный знак и вылетел на рельсы

В Барнауле на пересечении улицы Попова и проспекта Космонавтов автомобиль заехал на трамвайные рельсы. Движение трамваев в сторону Докучаева и Мясокомбината перекрыто, пишут очевидцы в сообществе Barnaul 22.
ДТП произошло около 8 часов утра. Очевидцы предполагают, что водитель уходил от столкновения с пешеходом или другим автомобилем.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула пока информацию не подтвердили.
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