Развлечения в парке: как прошел пикник "Поляна"

Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Городской пикник "Поляна". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

С утра до вечера на пикнике можно было послушать интересных спикеров на лектории, поиграть в настолки от "Мосигры" и в большие игры со всего мира от проекта OMGames, заняться творчеством вместе с мастерской "Светлица" и проектом "Лиса и Словакия", поиграть на простых и понятных инструментах вместе с оркестром музыкотерапии "Импровиз".

На главной сцене с утра была представлена развлекательная программа для ребятишек от передвижного театра "Сказка с доставкой" и шоу фокусов от компании "Мельник", а после обеда состоялся концерт учеников Rock School. Вечером здесь сыграли профессиональные барнаульские музыканты: группа Redrollers, группа U–571, группа "Горизонталь", группа "Волны", Алёна Дели и группа Red Solo Cup.

Также на "Поляне" прошли открытые соревнования по бадминтону "Выше волан!" от телеканала "СТС", зарядка от сети тренажерных залов "Рельеф" и функциональный тренинг от команды Парка спорта.

Кроме основных площадок работали интерактивные зоны от партнеров. Компания "Мельник" провела открытую встречу с психологом Алексеем Капрановым. Компания Fogel разместила яркую фотозону с настоящим мимом, а "Бинбанк" провел розыгрыш крутых призов.

На маркете гости пикника угощались вкуснейшей пиццей от "Гриль № 1", а также горячими блюдами от "Гастрономики", Doggerr cafe, бренда Subway и напитками от Tess.

Больше фотографий с пикника вы сможете найти в группе "Поляны"

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