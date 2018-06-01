"Человек в бесчеловечном климате": зачем барнаульцы пьют БАДы и сколько на них тратят

Сегодня, 07:18.
Потребитель

Евгению за 50, но знакомые, по его словам, дают ему лет на семь меньше. Он считает, что это отчасти связано с регулярным приемом БАДов с американского сайта iHerb. В "постоянный набор" у него входят минералы, цинк, селен, кальций, йод, мелатонин. Altapress.ru разбирался, зачем барнаульцы покупают БАДы и что об этом думают врачи.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы. Фото: СС0.

Что такое БАД и почему он не лекарство

Сокращение БАД расшифровывается как "биологически активная добавка к пище". Это комплексы полезных для организма человека веществ. Многие люди воспринимают БАДы как панацею или лекарство, что в корне неверно, говорит Денис Фуголь, доцент кафедры пропедевтики и детских болезней АГМУ.

Денис Фуголь,
доцент кафедры пропедевтики и детских болезней АГМУ:

— Заблуждение о том, что БАД — это лекарство, у нас распространено. Во многом оно поддерживается продавцами БАДов от сетевых компаний, которые позиционируют их как лекарства. Людей попросту обманывают. Говорят что-то вроде "лекарство — это химия, а БАД — это натуральное средство". Так нельзя делать ни в коем случае.

К тому же БАДами называют самые разные продукты.

Анатолий Старков,
врач-кардиолог Алтайской краевой клинической больницы:

— Например, есть парафарметики — это "недолекарства". Их химический состав известен, прописан в инструкции. Производители не хотят тратить деньги и время на их регистрацию в качестве лекарств. Есть и другая категория БАДов — это условно говоря те, что называются "золотые оленьи рога с жареными костями тигра". Их химический состав вряд ли кто-то знает. К БАДам также относятся витамины.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.

Сейчас БАДы переживают очередную волну популярности. Жители Алтайского края, которые увлекаются спортом и здоровым образом жизни, делятся в соцсетях снимками банок с пилюлями, которые они принимают. Иногда их число доходит до десяти штук за раз.

Многие заказывают добавки в крупном американском интернет-магазине iHerb. Он работает с 1996 года и имеет постоянных покупателей более чем в 150 странах мира.

Некоторые люди до сих пор являются поклонниками продукции сетевых компаний, пик моды на которые в России был в конце 1990-х и в начале 2000х годов. Именно тогда в страну зашли гиганты сетевого маркетинга, которые и продавали в основном БАДы.

Что принимают жители Алтайского края

Виктория: пьет БАДы, чтобы "оставаться человеком"

Жительнице Барнаула Виктории БАДы посоветовали врачи.

Когда ей было около 35 лет, начало давать о себе знать наследственное заболевание — артроз суставов. Появились его первые симптомы — тяжесть в пальцах рук, небольшая боль. Виктория видела, как мучилась от болезни ее бабушка, и решила, что стоит начать профилактику заранее.

Она обратилась к неврологу из-за болей в спине и пожаловалась на суставы. Он посоветовал ей принимать препараты с гиалуроновой кислотой, глюкозамином и хондроитином.

Виктория,
жительница Барнаула:

— Врач рассказал мне, что наиболее популярный в России препарат с этими действующими веществами (он зарегистрирован как лекарство), часто подделывают. Эффект от таких препаратов накопительный, его невозможно заметить, отследить сразу. Потому и подделать их легко. При этом стоил нужный мне препарат более 2 тыс. рублей. Я начала искать альтернативу среди американских БАДов на сайте iHerb и нашла. Изучила, как они проходят сертификацию в США, это вызвало доверие.

По словам Виктории, эффект от добавки она ощутила — неприятные ощущения в суставах ушли, на тренировках в спортзале организм стал более устойчивым. Она стала пробовать и другие БАДы.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.

Витамин D3 порекомендовал пить ей и ее дочке лечащий врач. Он объяснил это тем, что в нашем климате людям не хватает солнца, а как известно этот витамин вырабатывается в организме человека только на солнце. Его недостаток стоит восполнять.

Комплексы с жирными кислотами омега 3,6,9 рекомендовал гинеколог, так как они "важны для женского здоровья". Еще Виктория пьет витамины группы B. По ее словам, их относят к так называемым геропротекторам — препаратам, которые замедляют старение.

Виктория,
жительница Барнаула:

— Уже три зимы подряд я чувствую улучшение эмоционального и физического состояния. Сон нормализовался, настроение стало лучше, люди перестали вызывать раздражение, как раньше. Я метеозависимый человек, для меня всегда было колоссальной проблемой проснуться и встать с постели утром. Особенно зимой, когда темно. Я связываю это с регулярным фитнесом и приемом БАДов. Я не становлюсь моложе, у меня все та же работа и много стрессов. Но на фоне этого, я тем не менее чувствую себя бодрее.

Виктория уверена, что БАДы помогают "оставаться человеком, в нашем бесчеловечном климате".

Денис Фуголь отмечает, что врач не может назначать БАДы для лечения, это исключено.

Денис Фуголь,
доцент кафедры пропедевтики и детских болезней АГМУ:

— Болезни лечат лекарствами. Когда врач "прописывает" какой-то БАД, это относится к рекомендациям по питанию. Лекарство в отличие от БАДа имеет определенную химическую структуру, рекомендации по дозировке, оно очищено и прошло клинические испытания. С БАДами все обстоит иначе. Они не лечат, а восполняют недостаток каких-то веществ в организме, что позитивно сказывается на здоровье и самочувствии человека.

Евгений: пьет БАДы, чтобы сохранять активность

Фрилансер Евгений подобрал необходимый набор путем экспериментов. Сейчас в него входят минералы, цинк, селен, кальций, йод, мелатонин.

По мнению Евгения, все это необходимо для поддержания качества жизни и активности людям после 40 лет. Во время лечения сложного перелома он принимал еще желатин, чтобы быстрее восстановить порванные связки.

Евгений,
фрилансер:

— Я люблю, когда после БАДа есть какие-то качественные изменения в состоянии. Например, от разных витаминных комплексов я их не заметил. То же было с таурином, который по описанию помогает от усталости глаз. Выпил пачку — эффекта нет.

А допустим тот же мелатонин (гормон, который помогает заснуть — прим. altapress.ru) реально работает. Голову на подушку кладешь и засыпаешь. Утром чувствуешь себя свежим.

С врачами по поводу приема БАДов он не советовался и даже не может представить себе такую ситуацию. По его мнению, скорее всего, участковый терапевт "отправит подальше".

Евгений,
фрилансер:

- Я прочитал о том, что хром снижает тягу к сладкому. Попробовал — так и есть. Смотришь на пирожное, но совсем его не хочешь. Действует! Я с трудом себе представляю, что бы было, если бы я взял талон к своему участковому врачу, пришел к нему и сказал: "Доктор, вы знаете, я хочу попробовать принимать хром. Как вы на это смотрите?".

К врачам мы ходим в крайней ситуации: когда сильно болеем, что-то сильно ушибли и так далее. По поводу БАДов, пожалуй, можно было бы посоветоваться только со знакомым врачом. Наверное, он бы еще что-то сказал.

Лекарство. Таблетка. Витамины.
Лекарство. Таблетка. Витамины.

Евгений считает, что нужно "прислушиваться к своему организму", определять "чего ему не хватает" и компенсировать с помощью БАДов. А тем, кто считает, что они не действуют, советует купить элементарный "Пустырник" в виде БАДа и попробовать его принять. Успокаивающий эффект, по его словам, не заставит себя ждать. Так же и с другими средствами.

Денис Фуголь предостерегает: не стоит принимать БАДы без консультации с врачем. Именно он должен определить, есть ли нехватка каких-то веществ в организме и каким образом их лучше восполнить. Дозировку БАД тоже должен рекомендовать врач, ориентируясь на разные особенности пациента и его образа жизни.

Денис Фуголь,
доцент кафедры пропедевтики и детских болезней АГМУ:

— Переизбыток каких-то веществ может нанести вред здоровью, как и их недостаток. Например, комплексы жирных кислот омега могут повлиять на свертываемость крови. Избыток йода или витамина А в организме беременной женщины может вызывать пороки развития у плода. Пациентам с онкологическими заболеваниями БАДы принимать опасно, потому что раковые клетки могут использовать входящие в них вещества.

Евгения: выбирает БАДы вместо таблеток

Мастер ногтевого сервиса Евгения категорически против таблеток. Она считает, что принимать их стоит только в крайних случаях. По ее мнению, многие проблемы могут решить БАДы.

Она приобретает их в двух компаниях, которые работают по схеме сетевого маркетинга. В одной из них покупает пилюли, похожие на дольки чеснока. По ее словам, они "как антибиотики" снимают симптомы простуды. Там же она приобретает БАДы с кальций и комплекс с жирными кислотами омега, чтобы победить ломкость ногтей и выпадение волос — эффект, по ее мнению, есть.

Таблетка.
Таблетка.

В другой компании Евгения покупает разные мази, например, от ушибов и воспалений. Тоже ими довольна.

Евгения,
мастер маникюра (Барнаул):

— Мы пришли с ребенком к эндокринологу. У ребенка есть заболевание щитовидной железы, не очень серьезное. Доктор прописал нам йодомарин. Мне вот только не понятно, как таблетки белого цвета могут содержать йод (на самом деле могут. — прим. altapress.ru).

Я спросила у врача, как она относится к БАДам одной из компаний, которой я доверяю. Она ответила: "Для себя я, может быть, и купила бы, а для ребенка не стала бы". То есть получается она БАДами пользуется сама, а нам таблетки назначает. Это же неправильно. Я лучше буду давать своему ребенку БАД из морской капусты, там все натуральное.

По словам Евгении, у нее есть знакомые медики, которые сами продвигают БАДы и относятся к ним в целом позитивно.

Евгения,
мастер маникюра (Барнаул):

— Рыбий жир, который продается в аптеках, не натуральный. У меня есть знакомый медик, который проверял. Там нет ни одного натурального компонента. Вообще не понятно, что там.

Таблетки. Похудение.
Таблетки. Похудение.

Евгения говорит, что некоторые списывают эффект, который видят люди от БАДов, на плацебо: люди верят в пилюли, потому они им и помогают.

Евгения,
мастер маникюра (Барнаул):

— Такое, конечно, есть. Когда у меня был ребенок маленьким и говорил, что болит голова, я давала глюкозу и от нее все "проходило". Но мне вот от выпадения волос, например, она ничем не помогла, в отличие от БАДов.

Мнение специалиста

"Врач не может прописать БАД"

Анатолий Старков,
врач-кардиолог Алтайской краевой клинической больницы:

— Сегодня БАДами называют самые разные продукты. Эта тема сложная и многослойная. Например, есть парафарметики — это "недолекарства". Их химический состав понятен, известен, прописан в инструкции. Это по сути пока что не зарегистрированные лекарственные препараты. Производители не хотят тратить деньги и время на их регистрацию. Такие БАДы продаются в аптеках. Хотя по идее БАД — это то, что должно продаваться в обычном магазине вместе с продуктами питания.

Есть и другая категория БАДов — это условно говоря те, что называются "золотые оленьи рога с жареными костями тигра". Их химический состав вряд ли кто-то знает.

К БАДам также относятся и витамины. Доказано, что жителям Алтайского края не хватает витамина D, фолиевой кислоты, витамина C и йода. Все остальное — от лукавого. Продавцы пытаются навязать человеку товар, который ему совсем не нужен. Если есть сомнения, спросите у доктора, которому доверяете.

Существует всего два закона здорового питания: еда должна быть разнообразной и приносить удовольствие. А дальше начинаются детали, касающиеся особых категорий людей, пациентов, рекомендации ВОЗ. Кстати ВОЗ считает, что БАДы не входят в понятие здорового и рационального питания.

То, что люди сегодня используют БАДы для самолечения, это нормально. В том смысле, что нечто подобное происходило во все времена. В начале XX века женщины пили уксус, чтобы сохранить красоту, а сейчас пьют комплексы с омега. К врачебной деятельности все это не имеет никакого отношения.

Врач не может прописывать БАДы. Могут ли они нанести вред человеку? Наверное, могут. Любое вещество в определенных обстоятельствах становится ядом. Но какие-то обобщения здесь делать нельзя. Как нельзя давать универсальные рекомендации по лечению инфаркта, его можно лечить только у конкретного человека.

Таблетки, лекарства.
Таблетки, лекарства.

Кто придумал БАДы

В 20-х годах XX века молодой американский химик Карл Ренборг попал в китайскую тюрьму. В стране случился переворот, и всех иностранцев арестовали. В тюрьме Ренборг ставил эксперименты над своим питанием: просил охранников приносить ему растущие рядом растения и добавлял их в еду. Также в качестве добавки к пище он использовал опилки от ржавых гвоздей, чтобы восполнять запасы железа в организме.

После освобождения из тюрьмы Ренборг выпустил первый БАД на основе люцерны. Распространять его он начал с помощью своих знакомых, которые стали консультантами первой сетевой компании в мире Nutrilite Products. Позже из нее ушли два топ-менеджера, которые стали основали Amway. Этот гигант сетевого маркетинга работает и сегодня.

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