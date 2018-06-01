"Человек в бесчеловечном климате": зачем барнаульцы пьют БАДы и сколько на них тратят

Что такое БАД и почему он не лекарство

Сокращение БАД расшифровывается как "биологически активная добавка к пище". Это комплексы полезных для организма человека веществ. Многие люди воспринимают БАДы как панацею или лекарство, что в корне неверно, говорит Денис Фуголь, доцент кафедры пропедевтики и детских болезней АГМУ.

Денис Фуголь,

доцент кафедры пропедевтики и детских болезней АГМУ:

— Заблуждение о том, что БАД — это лекарство, у нас распространено. Во многом оно поддерживается продавцами БАДов от сетевых компаний, которые позиционируют их как лекарства. Людей попросту обманывают. Говорят что-то вроде "лекарство — это химия, а БАД — это натуральное средство". Так нельзя делать ни в коем случае.

К тому же БАДами называют самые разные продукты.

Анатолий Старков,

врач-кардиолог Алтайской краевой клинической больницы:

— Например, есть парафарметики — это "недолекарства". Их химический состав известен, прописан в инструкции. Производители не хотят тратить деньги и время на их регистрацию в качестве лекарств. Есть и другая категория БАДов — это условно говоря те, что называются "золотые оленьи рога с жареными костями тигра". Их химический состав вряд ли кто-то знает. К БАДам также относятся витамины.

Сейчас БАДы переживают очередную волну популярности. Жители Алтайского края, которые увлекаются спортом и здоровым образом жизни, делятся в соцсетях снимками банок с пилюлями, которые они принимают. Иногда их число доходит до десяти штук за раз.

Многие заказывают добавки в крупном американском интернет-магазине iHerb. Он работает с 1996 года и имеет постоянных покупателей более чем в 150 странах мира.

Некоторые люди до сих пор являются поклонниками продукции сетевых компаний, пик моды на которые в России был в конце 1990-х и в начале 2000х годов. Именно тогда в страну зашли гиганты сетевого маркетинга, которые и продавали в основном БАДы.

Что принимают жители Алтайского края

Виктория: пьет БАДы, чтобы "оставаться человеком"

Жительнице Барнаула Виктории БАДы посоветовали врачи.

Когда ей было около 35 лет, начало давать о себе знать наследственное заболевание — артроз суставов. Появились его первые симптомы — тяжесть в пальцах рук, небольшая боль. Виктория видела, как мучилась от болезни ее бабушка, и решила, что стоит начать профилактику заранее.

Она обратилась к неврологу из-за болей в спине и пожаловалась на суставы. Он посоветовал ей принимать препараты с гиалуроновой кислотой, глюкозамином и хондроитином.

Виктория,

жительница Барнаула:

— Врач рассказал мне, что наиболее популярный в России препарат с этими действующими веществами (он зарегистрирован как лекарство), часто подделывают. Эффект от таких препаратов накопительный, его невозможно заметить, отследить сразу. Потому и подделать их легко. При этом стоил нужный мне препарат более 2 тыс. рублей. Я начала искать альтернативу среди американских БАДов на сайте iHerb и нашла. Изучила, как они проходят сертификацию в США, это вызвало доверие.

По словам Виктории, эффект от добавки она ощутила — неприятные ощущения в суставах ушли, на тренировках в спортзале организм стал более устойчивым. Она стала пробовать и другие БАДы.

Витамин D3 порекомендовал пить ей и ее дочке лечащий врач. Он объяснил это тем, что в нашем климате людям не хватает солнца, а как известно этот витамин вырабатывается в организме человека только на солнце. Его недостаток стоит восполнять.

Комплексы с жирными кислотами омега 3,6,9 рекомендовал гинеколог, так как они "важны для женского здоровья". Еще Виктория пьет витамины группы B. По ее словам, их относят к так называемым геропротекторам — препаратам, которые замедляют старение.

Виктория,

жительница Барнаула:

— Уже три зимы подряд я чувствую улучшение эмоционального и физического состояния. Сон нормализовался, настроение стало лучше, люди перестали вызывать раздражение, как раньше. Я метеозависимый человек, для меня всегда было колоссальной проблемой проснуться и встать с постели утром. Особенно зимой, когда темно. Я связываю это с регулярным фитнесом и приемом БАДов. Я не становлюсь моложе, у меня все та же работа и много стрессов. Но на фоне этого, я тем не менее чувствую себя бодрее.

Виктория уверена, что БАДы помогают "оставаться человеком, в нашем бесчеловечном климате".

Денис Фуголь отмечает, что врач не может назначать БАДы для лечения, это исключено.

Денис Фуголь,

доцент кафедры пропедевтики и детских болезней АГМУ:

— Болезни лечат лекарствами. Когда врач "прописывает" какой-то БАД, это относится к рекомендациям по питанию. Лекарство в отличие от БАДа имеет определенную химическую структуру, рекомендации по дозировке, оно очищено и прошло клинические испытания. С БАДами все обстоит иначе. Они не лечат, а восполняют недостаток каких-то веществ в организме, что позитивно сказывается на здоровье и самочувствии человека.

Евгений: пьет БАДы, чтобы сохранять активность

Фрилансер Евгений подобрал необходимый набор путем экспериментов. Сейчас в него входят минералы, цинк, селен, кальций, йод, мелатонин.

По мнению Евгения, все это необходимо для поддержания качества жизни и активности людям после 40 лет. Во время лечения сложного перелома он принимал еще желатин, чтобы быстрее восстановить порванные связки.

Евгений,

фрилансер:

— Я люблю, когда после БАДа есть какие-то качественные изменения в состоянии. Например, от разных витаминных комплексов я их не заметил. То же было с таурином, который по описанию помогает от усталости глаз. Выпил пачку — эффекта нет. А допустим тот же мелатонин (гормон, который помогает заснуть — прим. altapress.ru) реально работает. Голову на подушку кладешь и засыпаешь. Утром чувствуешь себя свежим.

С врачами по поводу приема БАДов он не советовался и даже не может представить себе такую ситуацию. По его мнению, скорее всего, участковый терапевт "отправит подальше".

Евгений,

фрилансер:

- Я прочитал о том, что хром снижает тягу к сладкому. Попробовал — так и есть. Смотришь на пирожное, но совсем его не хочешь. Действует! Я с трудом себе представляю, что бы было, если бы я взял талон к своему участковому врачу, пришел к нему и сказал: "Доктор, вы знаете, я хочу попробовать принимать хром. Как вы на это смотрите?".

К врачам мы ходим в крайней ситуации: когда сильно болеем, что-то сильно ушибли и так далее. По поводу БАДов, пожалуй, можно было бы посоветоваться только со знакомым врачом. Наверное, он бы еще что-то сказал.

Евгений считает, что нужно "прислушиваться к своему организму", определять "чего ему не хватает" и компенсировать с помощью БАДов. А тем, кто считает, что они не действуют, советует купить элементарный "Пустырник" в виде БАДа и попробовать его принять. Успокаивающий эффект, по его словам, не заставит себя ждать. Так же и с другими средствами.

Денис Фуголь предостерегает: не стоит принимать БАДы без консультации с врачем. Именно он должен определить, есть ли нехватка каких-то веществ в организме и каким образом их лучше восполнить. Дозировку БАД тоже должен рекомендовать врач, ориентируясь на разные особенности пациента и его образа жизни.

Денис Фуголь,

доцент кафедры пропедевтики и детских болезней АГМУ:

— Переизбыток каких-то веществ может нанести вред здоровью, как и их недостаток. Например, комплексы жирных кислот омега могут повлиять на свертываемость крови. Избыток йода или витамина А в организме беременной женщины может вызывать пороки развития у плода. Пациентам с онкологическими заболеваниями БАДы принимать опасно, потому что раковые клетки могут использовать входящие в них вещества.

Евгения: выбирает БАДы вместо таблеток

Мастер ногтевого сервиса Евгения категорически против таблеток. Она считает, что принимать их стоит только в крайних случаях. По ее мнению, многие проблемы могут решить БАДы.

Она приобретает их в двух компаниях, которые работают по схеме сетевого маркетинга. В одной из них покупает пилюли, похожие на дольки чеснока. По ее словам, они "как антибиотики" снимают симптомы простуды. Там же она приобретает БАДы с кальций и комплекс с жирными кислотами омега, чтобы победить ломкость ногтей и выпадение волос — эффект, по ее мнению, есть.

В другой компании Евгения покупает разные мази, например, от ушибов и воспалений. Тоже ими довольна.

Евгения,

мастер маникюра (Барнаул):

— Мы пришли с ребенком к эндокринологу. У ребенка есть заболевание щитовидной железы, не очень серьезное. Доктор прописал нам йодомарин. Мне вот только не понятно, как таблетки белого цвета могут содержать йод (на самом деле могут. — прим. altapress.ru).

Я спросила у врача, как она относится к БАДам одной из компаний, которой я доверяю. Она ответила: "Для себя я, может быть, и купила бы, а для ребенка не стала бы". То есть получается она БАДами пользуется сама, а нам таблетки назначает. Это же неправильно. Я лучше буду давать своему ребенку БАД из морской капусты, там все натуральное.

По словам Евгении, у нее есть знакомые медики, которые сами продвигают БАДы и относятся к ним в целом позитивно.

Евгения,

мастер маникюра (Барнаул):

— Рыбий жир, который продается в аптеках, не натуральный. У меня есть знакомый медик, который проверял. Там нет ни одного натурального компонента. Вообще не понятно, что там.

Евгения говорит, что некоторые списывают эффект, который видят люди от БАДов, на плацебо: люди верят в пилюли, потому они им и помогают.

Евгения,

мастер маникюра (Барнаул):

— Такое, конечно, есть. Когда у меня был ребенок маленьким и говорил, что болит голова, я давала глюкозу и от нее все "проходило". Но мне вот от выпадения волос, например, она ничем не помогла, в отличие от БАДов.

Мнение специалиста

"Врач не может прописать БАД"

Анатолий Старков,

врач-кардиолог Алтайской краевой клинической больницы:

— Сегодня БАДами называют самые разные продукты. Эта тема сложная и многослойная. Например, есть парафарметики — это "недолекарства". Их химический состав понятен, известен, прописан в инструкции. Это по сути пока что не зарегистрированные лекарственные препараты. Производители не хотят тратить деньги и время на их регистрацию. Такие БАДы продаются в аптеках. Хотя по идее БАД — это то, что должно продаваться в обычном магазине вместе с продуктами питания. Есть и другая категория БАДов — это условно говоря те, что называются "золотые оленьи рога с жареными костями тигра". Их химический состав вряд ли кто-то знает. К БАДам также относятся и витамины. Доказано, что жителям Алтайского края не хватает витамина D, фолиевой кислоты, витамина C и йода. Все остальное — от лукавого. Продавцы пытаются навязать человеку товар, который ему совсем не нужен. Если есть сомнения, спросите у доктора, которому доверяете. Существует всего два закона здорового питания: еда должна быть разнообразной и приносить удовольствие. А дальше начинаются детали, касающиеся особых категорий людей, пациентов, рекомендации ВОЗ. Кстати ВОЗ считает, что БАДы не входят в понятие здорового и рационального питания. То, что люди сегодня используют БАДы для самолечения, это нормально. В том смысле, что нечто подобное происходило во все времена. В начале XX века женщины пили уксус, чтобы сохранить красоту, а сейчас пьют комплексы с омега. К врачебной деятельности все это не имеет никакого отношения. Врач не может прописывать БАДы. Могут ли они нанести вред человеку? Наверное, могут. Любое вещество в определенных обстоятельствах становится ядом. Но какие-то обобщения здесь делать нельзя. Как нельзя давать универсальные рекомендации по лечению инфаркта, его можно лечить только у конкретного человека.

Кто придумал БАДы

В 20-х годах XX века молодой американский химик Карл Ренборг попал в китайскую тюрьму. В стране случился переворот, и всех иностранцев арестовали. В тюрьме Ренборг ставил эксперименты над своим питанием: просил охранников приносить ему растущие рядом растения и добавлял их в еду. Также в качестве добавки к пище он использовал опилки от ржавых гвоздей, чтобы восполнять запасы железа в организме.

После освобождения из тюрьмы Ренборг выпустил первый БАД на основе люцерны. Распространять его он начал с помощью своих знакомых, которые стали консультантами первой сетевой компании в мире Nutrilite Products. Позже из нее ушли два топ-менеджера, которые стали основали Amway. Этот гигант сетевого маркетинга работает и сегодня.