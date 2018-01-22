Банк Акцепт: новый год — новые достижения

— Кредитование малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности Банка Акцепт, и здесь у нас традиционно сильные компетенции. В текущем году мы планируем увеличение объемов услуг в корпоративном сегменте, в том числе, наращивание качественного кредитного портфеля.