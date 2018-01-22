Банк Акцепт: новый год — новые достижения

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18 января председатель правления Банка Акцепт Константин Васильев получил благодарственное письмо от мэра Новосибирска Анатолия Локтя за активную позицию в развитии малого и среднего предпринимательства города Новосибирска, а также значительный вклад в организацию конкурса "Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска".

Константин Васильев.
Константин Васильев. Фото: архив АО "Банк Акцепт".

Мэр города также отметил, что предпринимательское сообщество Новосибирска дает высокую оценку деятельности банка.

Константин Васильев,
председатель правления Банка Акцепт:

— Кредитование малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности Банка Акцепт, и здесь у нас традиционно сильные компетенции. В текущем году мы планируем увеличение объемов услуг в корпоративном сегменте, в том числе, наращивание качественного кредитного портфеля.

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