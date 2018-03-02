Банк Акцепт: об изменениях валютного законодательства

Банк Акцепт сообщает участникам внешнеэкономической деятельности об изменениях в валютном законодательстве с 1 марта 2018 года.
Новая инструкция отменяет требование об оформлении Паспорта сделки и вводит порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров, в установленный срок не более одного рабочего дня после даты предоставления клиентом документов.
Изменения коснулись и пороговых сумм обязательств. Значения, при которых необходима постановка на учет, составляют: по импортным контрактам и кредитным договорам до 3 млн. рублей, по экспортным контрактам до 6 млн. рублей. При осуществлении операций с иностранными гражданами по договору, сумма обязательств по которому равна либо не превышает эквивалента 200 тысяч рублей, гражданин России вправе не предоставлять в банк обосновывающие документы.
Помимо перечисленных изменений с 14 мая 2018 года все участники внешнеторговой деятельности обязаны указывать в контактах сроки исполнения обязательств.
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