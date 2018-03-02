Банк Акцепт: об изменениях валютного законодательства

Для граждан России – экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки контрактов на учет. При переводе кредитного договора из другого уполномоченного банка не требуется предоставление резидентом в банк ведомости банковского контроля. Также отменено требование о представлении резидентами уполномоченным банкам справок о валютных операциях, при этом сохраняется требование о представлении документов, являющихся основанием для проведения валютных операций.

Изменения коснулись и пороговых сумм обязательств. Значения, при которых необходима постановка на учет, составляют: по импортным контрактам и кредитным договорам до 3 млн. рублей, по экспортным контрактам до 6 млн. рублей. При осуществлении операций с иностранными гражданами по договору, сумма обязательств по которому равна либо не превышает эквивалента 200 тысяч рублей, гражданин России вправе не предоставлять в банк обосновывающие документы.

Помимо перечисленных изменений с 14 мая 2018 года все участники внешнеторговой деятельности обязаны указывать в контактах сроки исполнения обязательств.

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АО "Банк Акцепт"