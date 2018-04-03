Банк Акцепт предлагает подарки к пасхе.

Это светлый и радостный праздник, который символизирует возрождение. Жизнеутверждающий и позитивный настрой Пасхи несут все неотъемлемые атрибуты праздника – нарядные куличи, пасхи и крашеные яйца, украшающие пасхальный стол. В этот день принято дарить подарки.

Банк Акцепт приготовил много интересных вариантов монет из драгоценных металлов, которые можно подарить на пасху друзьям и близким. Это и давно вышедшие и полюбившиеся ценителям экземпляры, и совсем новые. Монеты с иконами, изображениями мадонн, монеты в форме пасхальных яиц, инкрустированные кристаллами. Монеты с витражными вставками. И даже монета с нано-чипом, на котором записана полная Библия - почти 800 000 слов!

Приглашаем в наши офисы! С полным ассортиментом монет можно ознакомиться на сайте банка.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт" Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru

Звон колокольный и яйца на блюде

Радостью душу согрели.

Что лучезарней, скажите мне, люди,

Пасхи в апреле?

Марина Цветаева