Банк Акцепт: с большой заботой о малом бизнесе

Банк Акцепт улучшил условия кредитования малого бизнеса. С 19 апреля снижаются процентные ставки на 0,25-2 проц. пункта.
Кроме того, стало возможным кредитование с частичным обеспечением - до 30% от суммы кредита может быть не обеспечено залогом.
Напоминаем, что кредиты малому бизнесу Банк Акцепт выдает от 500 тыс. руб. сроком до 7 лет, а на приобретение недвижимости – сроком до 10 лет.
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru
Полные условия кредитования малого бизнеса (до 19.04.18 г.)
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