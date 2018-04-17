Банк Акцепт: с большой заботой о малом бизнесе

Сегодня, 12:20.
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Банк Акцепт улучшил условия кредитования малого бизнеса. С 19 апреля снижаются процентные ставки на 0,25-2 проц. пункта.

Банк Акцепт аккредитован Федеральной корпорацией МСП.
Банк Акцепт аккредитован Федеральной корпорацией МСП. Фото: Архив фото банка "Акцепт".

Теперь минимальная ставка составляет 11% годовых.

Кроме того, стало возможным кредитование с частичным обеспечением - до 30% от суммы кредита может быть не обеспечено залогом.

Напоминаем, что кредиты малому бизнесу Банк Акцепт выдает от 500 тыс. руб. сроком до 7 лет, а на приобретение недвижимости – сроком до 10 лет.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru

Полные условия кредитования малого бизнеса (до 19.04.18 г.)

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