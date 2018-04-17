Банк Акцепт: с большой заботой о малом бизнесе

Теперь минимальная ставка составляет

Кроме того, стало возможным кредитование с частичным обеспечением - до 30% от суммы кредита может быть не обеспечено залогом.

Напоминаем, что кредиты малому бизнесу Банк Акцепт выдает от 500 тыс. руб. сроком до 7 лет, а на приобретение недвижимости – сроком до 10 лет.



Полные условия кредитования малого бизнеса (до 19.04.18 г.)