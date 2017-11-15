Банк Акцепт вновь снизил ставки по рефинансированию ипотеки

В АО "Банк Акцепт" в октябре уже были снижены ставки по ипотечным программам, а с 24 октября 2017 года стали ниже ставки и по рефинансированию ипотечных кредитов.

Теперь ставки по рефинансированию кредитов других банков начинаются от 9,5% годовых. Чтобы получить такие условия, нужно быть зарплатником банка, для прочих клиентов-физических лиц ставки от 10% годовых.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru

Полные условия кредитования (до 24.10.17г.). Сумма кредита: 50 000—300 000 руб. Ставка: 15-16% годовых, при сроке кредита – от 1 года до 3 лет (вкл.). Ставка 16-17% годовых, при сроке кредита – от 3 до 5 лет (вкл.). Держатель зарплатной карты – клиент, получающий на момент выдачи кредита зарплату на счет, открытый в Банке: в рамках договора с предприятием-работодателем - не менее одного поступления на счет, последнее поступление было не ранее 30 дней до обращения в Банк за кредитом и в рамках Индивидуального зарплатного проекта - не менее 3-х месяцев, последнее поступление было не ранее 30 дней до обращения в Банк за кредитом. Пенсионер, перечисляющий пенсию на счет в Банке – клиент, который на момент обращения за кредитом получает от ПФР пенсию на счет, открытый в Банке (не менее одного поступления пенсии за последние 30 дней до обращения в Банк за кредитом) либо предоставил копию заявления на выплату пенсии на счет, открытый в Банке, с отметкой ПФР о принятии. Залог - не требуется. Поручительство - не требуется. При расчете суммы кредита могут быть учтены доходы родственников – наследников первой очереди (родители, дети, супруг), в таком случае они выступают Созаемщиками по кредиту. Количество Созаемщиков не может быть более трех. Поручительство супруга Заемщика в качестве обеспечения не учитывается. С момента выдачи кредита до предоставления в банк подтверждения о погашении рефинансируемого кредита процентная ставка – от 20 до 22% годовых. Можно досрочно погашать кредит, как весь целиком, так и часть, в любом объеме. Наличие платы/штрафа за досрочное погашение кредита нет. Требования к участникам кредитного процесса: гражданство РФ; постоянная регистрация в регионе присутствия Банка; трудовой стаж на последнем месте – не менее 6 месяцев (не применяется к пенсионерам, получающим на карту банка пенсию); общий трудовой стаж – не менее 1 года, минимальный возраст, лет: 23; максимальный возраст на момент окончания кредитного договора, лет: 63. (68 лет - для Заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность);з аемщик не является поручителем по кредиту с просроченной задолженностью. Требования к рефинансируемым кредитам: рефинансированию подлежат потребительские кредиты, оформленные в другом кредитном учреждении; фактический срок действия кредита не менее 12 мес.; погашение задолженности по рефинансируемым кредитам ежемесячно; нет текущей просроченной задолженности; совокупная просрочка по рефинансируемому(ым) кредиту(ам) не более 5 дней за весь срок действия кредитного договора по каждому рефинансируемому кредиту. Дополнительные условия кредита: срок рассмотрения заявки Банком - не более 3 рабочих дней; срок действия кредитного решения - 7 календарных дней; неустойка за несвоевременное погашение кредита и процентов - 20% годовых от суммы просроченной задолженности; сумма неснижаемого остатка на счете для гашения кредита - 1000 руб. Супруг(а) Заемщика обязательно выступает Созаемщиком.