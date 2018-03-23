Банк Акцепт вошел в 100 самых надежных банков России.

Журнал Forbes, изучив рейтинги и финансовые показатели ведущих кредитных организаций, представил список 100 самых надежных российских банков,

в который вошел Банк Акцепт.

При составлении рэнкинга на первом этапе были выбраны банки исходя из трех параметров: наличие и количество рейтингов, активы свыше 10 млрд. рублей, доля вкладов физлиц более 3% пассивов.

Банк Акцепт - региональный банк, работающий на финансовом рынке уже более 27 лет, имеет подразделения в СФО и в Москве. Основное направление деятельности банка – работа с корпоративным сегментом, качественное обслуживание финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций, обеспечение населения комплексом финансовых услуг. По размеру капитала (на 01.02.2018) занимает 178 место в России.

"Наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях", — отмечают авторы рейтинга.