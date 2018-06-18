Финансовая организация банкротит депутата, советовавшего россиянам меньше есть в кризис

Информация о жалобе банка опубликована в карточке дела. Пока решения арбитража по ней нет. Арбитражный управляющий Гаффнера и связанной с ним Александр Осинский в беседе дал понять, что, если процедура и возобновится, найти у Гаффнера непроданное имущество будет крайне сложно. За два года банкротства у Гаффнера реализовали только два ружья, пишет ura.ru.

"Все необходимые мероприятия были выполнены, то, что было выявлено, мы реализовали. На сегодня сведений о наличии другого имущества нет, поэтому процедура была прекращена", — сказал арбитражный управляющий.

Он заметил, что перед "Россельхозбанком" погашена часть долга в размере более 40 миллионов рублей, но только от представителя компании "Шиловское", а не Гаффнера.

Ранее компании "Шиловское" и "Агро-инвест" получили кредит от "Россельхозбанка" и "Сбербанка", однако полностью погасить долг не смогли. Илья Гаффнер выступал поручителем, поэтому кредитные учреждения подали иски о банкротстве как организации, так и депутата.

28 мая Арбитражный суд Свердловской области освободил Илью Гаффнера от уплаты около 160 млн рублей долга. В конкурсную массу было собрано всего 528 тысяч рублей. Причем 441 тысячи из них — это зарплата политика с июля по сентябрь 2016 года, которую он утаил от финансового управляющего, за что и был оштрафован.

Екатеринбургский депутат Гаффнер прославился в январе 2015 года, когда принимал участие в проекте "Народный контроль" партии "Единая Россия". Тогда он, комментируя рост цен на продукты, сообщил, что если россиянам не хватает денег, то "надо просто задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться, например".

В ходе одного из рейдов жители города жаловались депутату на резкое повышение цен на продукты первой необходимости.