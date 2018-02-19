Выгодный кредит для малого и среднего бизнеса - это реально. Рассказываем, где его взять

Государство не останавливало поддержку российского малого и среднего предпринимательства даже в самые нелёгкие кризисные времена. Более того, в течение прошедших лет активно нарабатывалась практика применения программ поддержки, оптимизировались технологии предоставления льготного финансирования. Поэтому очередная программа, разработанная Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией МСП, позволяет компаниям МСП привлекать банковские финансовые ресурсы на существенно более выгодных условиях, заметно отличающихся от рыночных предложений.
По словам Людмилы Глушковой, кандидата экономических наук, заместителя генерального директора Банка "Левобережный", вошедшего в число 15 кредитных организаций, уполномоченных работать по новой программе поддержки МСП, с 1 февраля 2018 года предпринимателям доступны рублёвые финансовые ресурсы по льготной ставке – 6,5% годовых. Такой уровень процентных ставок на российском рынке является беспрецедентным. "Льготные кредиты представляются банком за свой счёт, а Минэкономразвития в дальнейшем ежемесячно перечисляет банкам субсидии по выданным кредитам", – объясняет Людмила Глушкова механизм формирования привлекательной процентной ставки, добавляя при этом – кредиты субъектам МСП выдаются по правилам, утвержденным Минэкономразвития 30 декабря 2017 года.
Именно в соответствии с этими правилами Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП до начала февраля 2018 года провело строгий конкурсный отбор банков, уполномоченных представлять малому и среднему бизнесу кредитные ресурсы по льготной ставке. "Критериев отбора было очень много – в первую очередь это рейтинг банка, его капитал, доля кредитов в портфеле банка, выданных клиентам МСП, и различные дополнительные требования – наличие региональной сети, подразделений, специализирующихся на кредитовании МСП, отражение в нормативных документах банка процедуры контроля целевого использования кредитов", – вспоминает Людмила Глушкова. В итоге было отобрано всего 15 банков по всей России – 4 федеральных банка и 11 региональных. При этом общий объём субсидий был разделён поровну между федеральными и региональными участниками программы.
Ранее действующие программы господдержки предпринимателей имели чётко выраженную направленность на развитие реального сектора российской экономики, выражавшуюся в конечном перечне отраслевой ориентации компаний МСП. Новая программа содействия развитию малого и среднего бизнеса продолжает эту тенденцию, однако перечень отраслей, поддерживаемых ею, заметно расширился.
Людмила Глушкова,
заместитель генерального директора Банка "Левобережный":
"Приоритетные отрасли предыдущих программ сохранены в полном объёме – это производство и сельское хозяйство. Но теперь доступными по цене кредитными ресурсами могут воспользоваться компании здравоохранения, сферы бытовых услуг и общественного питания – правда, за исключением ресторанов. При этом банк не ограничивается работой только со своими заёмщиками – клиенты любой кредитной организации, заинтересованные в привлечении ресурсов как на пополнение оборотных средств, та и на инвестиционные цели, могут рассчитывать на сотрудничество с Банком "Левобережный" в рамках недавно запущенной программы содействия развитию предпринимательства".
"Минимальная сумма кредита установлена в 3 миллиона рублей – для того, чтобы максимальное число компаний малого и среднего регионального бизнеса могли воспользоваться возможностями программы. Максимальная сумма на пополнение оборотных средств достигает 100 миллионов рублей, на инвестиционные цели существенно больше – до 1 миллиарда. При этом срок кредита может составлять до 3 лет на пополнение оборотных средств и до 10 лет на инвестиции", – продолжает раскрывать условия Людмила Глушкова.
К потенциальным заёмщикам, претендующим на кредитные ресурсы по ставке 6,5% годовых, предъявляются требования не жестче, чем к другим клиентам банка. Компания должна быть включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не иметь задолженности по налогам и признаков предбанкротного состояния, а её собственники должны быть российскими налоговыми резидентами.
Людмила Глушкова,
заместитель генерального директора Банка "Левобережный":
"По этой программе банк кредитует самостоятельно, принимая на себя все традиционные риски. Поэтому наш подход по сравнению со стандартным - к отбору клиентов, анализу их финансового состояния, требования к залогам, и обеспечению - не изменяется. Как и всегда, мы принимаем все залоги - недвижимость, оборудование, транспорт, поручительства нашего гарантийного фонда, гарантии Корпорации МСП - за исключением доли товаров в обороте, которую можем взять не более 20%. Поручительство собственников бизнеса обязательно – это доказывает реальную заинтересованность и ответственность владельца в привлечении и целевом использовании заёмных средств".
"Но основным плюсом, конечно, является оценка залогов, которую мы проводим силами своих сотрудников – кредитных инспекторов за один день. Поэтому у нас клиент не несёт дополнительных расходов на оценку, страхование залогов", – не скрывает Людмила Глушкова конкурентные преимущества своего банка. К ним же она относит высокую скорость принятия решений – по стандартному пакету документов они принимаются за пять дней, и весь процесс проходит на месте. "Однако если заёмщик решит воспользоваться гарантиями АО "Корпорация МСП" или поручительствами гарантийных фондов, то сроки могут быть изменены с учётом скорости работы самих гарантов. Например, регионального гарантийного фонда – до 3 дней, Корпорации МСП – до 10 дней", – подчеркивает Людмила Глушкова.
Программа имеет и ещё одну особенность, связанную с участием в субсидировании средств государственного бюджета. Банкам-участникам предоставлено право взимать две дополнительные комиссии – за резервирование заёмных средств (выборку кредита с отсрочкой или частями) и за его досрочный возврат.
Людмила Глушкова,
заместитель генерального директора Банка "Левобережный":
"Но если клиент, получив положительное решение, выбирает всю сумму кредита и затем гасит в установленный договором срок – процентная ставка составляет ровно 6,5% годовых без каких-либо дополнительных комиссий. Любая государственная программа поддержки бизнеса приветствует финансовую дисциплину и договорной порядок выдачи и гашения кредитов".
В заключение Людмила Глушкова акцентирует внимание потенциальных заёмщиков на сжатых сроках реализации программы – она действует до 1 июля 2018 года: "Для нас очень важно, чтобы максимальное количество предпринимателей воспользовались льготными кредитами. Так что желающим получить кредиты на развитие собственного бизнеса по ставке в полтора-два раза ниже рыночной не стоит откладывать визит в банк".
Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343.