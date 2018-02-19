Выгодный кредит для малого и среднего бизнеса - это реально. Рассказываем, где его взять

По словам Людмилы Глушковой, кандидата экономических наук, заместителя генерального директора Банка "Левобережный", вошедшего в число 15 кредитных организаций, уполномоченных работать по новой программе поддержки МСП, с 1 февраля 2018 года предпринимателям доступны рублёвые финансовые ресурсы по льготной ставке – 6,5% годовых. Такой уровень процентных ставок на российском рынке является беспрецедентным. "Льготные кредиты представляются банком за свой счёт, а Минэкономразвития в дальнейшем ежемесячно перечисляет банкам субсидии по выданным кредитам", – объясняет Людмила Глушкова механизм формирования привлекательной процентной ставки, добавляя при этом – кредиты субъектам МСП выдаются по правилам, утвержденным Минэкономразвития 30 декабря 2017 года.

Именно в соответствии с этими правилами Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП до начала февраля 2018 года провело строгий конкурсный отбор банков, уполномоченных представлять малому и среднему бизнесу кредитные ресурсы по льготной ставке. "Критериев отбора было очень много – в первую очередь это рейтинг банка, его капитал, доля кредитов в портфеле банка, выданных клиентам МСП, и различные дополнительные требования – наличие региональной сети, подразделений, специализирующихся на кредитовании МСП, отражение в нормативных документах банка процедуры контроля целевого использования кредитов", – вспоминает Людмила Глушкова. В итоге было отобрано всего 15 банков по всей России – 4 федеральных банка и 11 региональных. При этом общий объём субсидий был разделён поровну между федеральными и региональными участниками программы.

Ранее действующие программы господдержки предпринимателей имели чётко выраженную направленность на развитие реального сектора российской экономики, выражавшуюся в конечном перечне отраслевой ориентации компаний МСП. Новая программа содействия развитию малого и среднего бизнеса продолжает эту тенденцию, однако перечень отраслей, поддерживаемых ею, заметно расширился.

Людмила Глушкова,

заместитель генерального директора Банка "Левобережный":

"Приоритетные отрасли предыдущих программ сохранены в полном объёме – это производство и сельское хозяйство. Но теперь доступными по цене кредитными ресурсами могут воспользоваться компании здравоохранения, сферы бытовых услуг и общественного питания – правда, за исключением ресторанов. При этом банк не ограничивается работой только со своими заёмщиками – клиенты любой кредитной организации, заинтересованные в привлечении ресурсов как на пополнение оборотных средств, та и на инвестиционные цели, могут рассчитывать на сотрудничество с Банком "Левобережный" в рамках недавно запущенной программы содействия развитию предпринимательства".

"Минимальная сумма кредита установлена в 3 миллиона рублей – для того, чтобы максимальное число компаний малого и среднего регионального бизнеса могли воспользоваться возможностями программы. Максимальная сумма на пополнение оборотных средств достигает 100 миллионов рублей, на инвестиционные цели существенно больше – до 1 миллиарда. При этом срок кредита может составлять до 3 лет на пополнение оборотных средств и до 10 лет на инвестиции", – продолжает раскрывать условия Людмила Глушкова.

К потенциальным заёмщикам, претендующим на кредитные ресурсы по ставке 6,5% годовых, предъявляются требования не жестче, чем к другим клиентам банка. Компания должна быть включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не иметь задолженности по налогам и признаков предбанкротного состояния, а её собственники должны быть российскими налоговыми резидентами.

Людмила Глушкова,

заместитель генерального директора Банка "Левобережный":

"По этой программе банк кредитует самостоятельно, принимая на себя все традиционные риски. Поэтому наш подход по сравнению со стандартным - к отбору клиентов, анализу их финансового состояния, требования к залогам, и обеспечению - не изменяется. Как и всегда, мы принимаем все залоги - недвижимость, оборудование, транспорт, поручительства нашего гарантийного фонда, гарантии Корпорации МСП - за исключением доли товаров в обороте, которую можем взять не более 20%. Поручительство собственников бизнеса обязательно – это доказывает реальную заинтересованность и ответственность владельца в привлечении и целевом использовании заёмных средств".

"Но основным плюсом, конечно, является оценка залогов, которую мы проводим силами своих сотрудников – кредитных инспекторов за один день. Поэтому у нас клиент не несёт дополнительных расходов на оценку, страхование залогов", – не скрывает Людмила Глушкова конкурентные преимущества своего банка. К ним же она относит высокую скорость принятия решений – по стандартному пакету документов они принимаются за пять дней, и весь процесс проходит на месте. "Однако если заёмщик решит воспользоваться гарантиями АО "Корпорация МСП" или поручительствами гарантийных фондов, то сроки могут быть изменены с учётом скорости работы самих гарантов. Например, регионального гарантийного фонда – до 3 дней, Корпорации МСП – до 10 дней", – подчеркивает Людмила Глушкова.

Программа имеет и ещё одну особенность, связанную с участием в субсидировании средств государственного бюджета. Банкам-участникам предоставлено право взимать две дополнительные комиссии – за резервирование заёмных средств (выборку кредита с отсрочкой или частями) и за его досрочный возврат.

Людмила Глушкова,

заместитель генерального директора Банка "Левобережный":

"Но если клиент, получив положительное решение, выбирает всю сумму кредита и затем гасит в установленный договором срок – процентная ставка составляет ровно 6,5% годовых без каких-либо дополнительных комиссий. Любая государственная программа поддержки бизнеса приветствует финансовую дисциплину и договорной порядок выдачи и гашения кредитов".

В заключение Людмила Глушкова акцентирует внимание потенциальных заёмщиков на сжатых сроках реализации программы – она действует до 1 июля 2018 года: "Для нас очень важно, чтобы максимальное количество предпринимателей воспользовались льготными кредитами. Так что желающим получить кредиты на развитие собственного бизнеса по ставке в полтора-два раза ниже рыночной не стоит откладывать визит в банк".

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343.