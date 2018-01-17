Банк "Левобережный" отмечает 27-летие

История развития Банка "Левобережный" неразрывно связана с историей становления банковского дела на территории Сибирского федерального округа. Банк был основан в 1991 году, когда зарождалась российская банковская система. "Левобережный" создавался как социальный и в первые годы своей работы был призван решить многие социальные вопросы: своевременная выплата заработной платы и пенсии, поддержка бюджетных организаций и социальной сферы, доступность финансовых услуг в отдаленных районах и многое другое.

Сегодня банк является коммерческим, но по-прежнему обслуживает работников социально значимых сфер деятельности. В числе клиентов банка сегодня значатся и крупнейшие коммерческие предприятия Сибири.

Банк "Левобережный" работает на территории 5 регионов Сибири. В 2017 году в число городов присутствия банка добавился еще один город Алтайского края – офис банка был открыт в Бийске, а в январе 2018 года Банк "Левобережный" открывает офис в г. Калтан (Кемеровская область). Таким образом, планомерно расширяется география присутствия банка в сибирском регионе.

В 2017 году авторитетными агентствами Банку "Левобережный" были вновь присвоены рейтинги высокого уровня: в сентябре международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") на уровне "B+" (прогноз по рейтингу – "Стабильный"), а в декабре агентство "Эксперт РА" (RAEX) подтвердило банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом.

По многим показателям Банк "Левобережный" входит в ТОП-100 российских банков. Кроме того, в 2017 году попал в список Forbes – рейтинг самых надежных банков России, заняв 44 место. По ипотечному кредитованию и кредитованию МСБ Банк "Левобережный" и вовсе уже уверенно входит в ТОП-30 банков России.

По итогам 2017 года банк улучшил свои финансовые показатели, укрепив позиции на рынке. Собственные средства банка (капитал) на 01.01.2018 составляют 6 420 млн рублей, чистые активы банка на 01.12.2017 – 46 272 млн рублей. Рентабельность капитала за 2017 год составила 30%.

Справка

Банк "Левобережный" – один из ведущих региональных банков России. Его сеть формируют офисы в Сибирском федеральном округе – Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, Красноярском и Алтайском краях. Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам, корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343.